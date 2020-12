Gymnazista Matyáš Adam Michel společně s dvěma kolegy Josefem Procházkou a Samuelem Kubcem vytvořili koncept služby coby zážitkového pobytu ve vyloučených lokalitách na severu Čech. Zaměřují se především na ústecké Předlice, ale hledají i jinde. Předlice jsou jednou z lokalit, kterou obyvatelé Ústecka vnímají jako romské ghetto či sociálně vyloučenou lokalitu už desítky let, podobně jako neštěmické sídliště Mojžíř nebo část Trmic. „Účastník pozná prostředí i komunitu čtvrti a dostane šanci vytvořit si co možná nejrealističtější pohled na věc. Naším cílem je netradiční formou šířit povědomí o osudech lidí, kteří zde žijí. Přiblížit je i těm, kdo s nimi nemají osobní zkušenosti,“ vysvětloval Michel.

Projekt je zatím ve stádiu příprav, protože momentální situace možnost vyjít přímo do vyloučených lokalit a navázat kontakty s místními podstatně zkomplikovala. Studenti tak využívají čas ke konzultacím s odborníky. „Snažíme se najít cestu a spojení se samotnými obyvateli vyloučených lokalit. Motivovalo nás, že v tom tak nějak žijeme. Chceme trošku přispět ke společenskému dialogu, víme totiž, že pravda je někde uprostřed,“ pokračoval Procházka.

Studenti aktuálně hledají hostitelské rodiny, ale podle Procházkových slov teď mají všichni strach z nemoci a nechtějí se k tomu příliš zavazovat. „Víme, že si musíme vybudovat důvěru mezi místními lidmi,“ poznamenal.

Úsilí studentů okomentoval předlický živnostník Jan Cibrik, který pracoval i v ústecké magistrátní komisi prevence kriminality. Nápad považuje za naivní a vlastně i ponižující. „Tak to asi máme být náhradou za zoo. Zase je to o nás bez nás. Ale vážně, řekl bych, že to kluci nemyslí zle, ale tu nabídku u nás přijmou jen ti, kteří budou mít finanční problémy. Kdo chodí do práce, s tím nebude souhlasit,“ přiblížil s tím, že se s kolegy už roky snaží pro romskou komunitu vytvořit fungující projekt, ale většinou prý zkrachuje na vzájemné nedůvěře z obou stran.

Podobný názor má i Martin Cichý ze spolku Romano Jasnica věnujícího se romské problematice. Sídlí v Trmicích, které podobně jako Předlice bojují se sociálně patologickými jevy. „Nevím, jestli se to bude líbit lidem, kteří tam bydlí. Budou mít pocit, že k nim chodíme jak do zoo. I já, který znám zdejší lidi, musím návštěvy dopředu domluvit a jen po dvou třech lidech maximálně. Ale líbí se mi, že ti gymnazisté o tom přemýšlejí a mají zájem pomoci,“ zamyslel se.

Studenti prý ale naopak chtějí dát místním šanci představit prostředí, ve kterém žijí. Velká část ceny zájezdového pobytu doputuje samotným hostitelům, ale studenti pracují i s představou, že by peníze mohla využít celá komunita.

„Nesnažíme se z toho udělat lidskou zoo nebo safari. Jde nám jenom o to, aby lidé mohli zažít vyloučenou lokalitu na vlastní kůži a seznámit se s životními příběhy jejích obyvatel. Věříme, že taková zkušenost bude prospěšná oběma stranám,“ poznamenal Michel.

Podle studentů má Gyptour pomoci zahájit vzájemný dialog mezi společenskými vrstvami. Účastníci budou muset vystoupit z komfortní zóny, ale odměnou by jim měla být úplně jiná perspektiva, důraz tvůrci kladou na autenticitu. „Nebudeme nikomu říkat, co si má ze zážitku odnést,“ dodal Samuel Kubec.