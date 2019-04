Studenti Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala doplatili na politické rozmíšky v koalici. Ač budova jejich školy zoufale potřebuje rekonstrukci, komunisté v krajském vedení pro to nezískali dostatek hlasů v zastupitelstvu.

Jejich koaliční partneři z řad sociální demokracie totiž nedorazili na zasedání, kde se o investici za 440 milionů korun rozhodovalo. Původní odhady přitom hovořily o 230 milionech. Právě to se zbývajícím zastupitelům nelíbilo, a tak plán nepodpořilo například ani ANO 2011.

Jak vysvětlil ředitel vzdělávací instituce zřizované krajem Michal Šidák, škola má k dispozici dva areály – v ulici Stavbařů 5 a Staré 99. Dříve měla i třetí ve Staré 100. Všechny jsou v havarijním stavu. „Například budova v ulici Stavbařů vyrostla v roce 1978 a od té doby, tedy celých 40 let, do ní nikdo neinvestoval. Opravujeme, co se dá: okna, střechu, inženýrské sítě, ale to dlouhodobě nestačí,“ líčil.

Rekonstrukce počítala s budovou ve Staré 99 a přilehlým sportovištěm ve Staré 100. Sem by se pak škola přestěhovala a o osudu zbylých objektů by rozhodl kraj.

Podle komunistického zastupitele Pavla Vodseďálka se předpokládané náklady zdvojnásobily poté, co projektant zjistil pravý stav věcí. Původně totiž netušil, že při stavbě byly použity například boletické panely, které jsou plné azbestu. „Nechali jsme si vysvětlit, jak je takové navýšení možné, a investici podporujeme. Mrzelo by mě, kdybychom ztratili jednu ze dvou chemických škol v regionu,“ poznamenal.

Maturitní ples Gymnázia a SOŠ Dr. Václava Šmejkala

Kategorické ne řekl na posledním zasedání krajského zastupitelstva například i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011). Ten ale teď ze svého stanoviska po rozhovoru s Vodseďálkem poněkud ustoupil. „Jsem krajský zastupitel a jako takový musím chránit zájmy kraje. Předkladatel nám nezdůvodnil, z jakého důvodu se předpokládané náklady zdvojnásobily. Pokud nám to kvalifikovaně zdůvodní, náš klub zastupitelů ANO 2011 tuto investici podpoří,“ slíbil primátor.

Rekonstrukce by sice pomohla gymnáziu, ale na druhou stranu neřeší, co se zbývajícími budovami. Například ve Staré ulici 100 už deset let chátrá bývalá škola. Gymnázium využije jen její sportoviště.

Na osud školní budovy se ptala například i Jana Ježková, která bydlí nedaleko. „Určitě by mohla být využita například pro sociální služby. Nám, kteří denně chodíme okolo, je moc líto, že nyní je bez využití,“ podotkla Ježková.

Podle krajské mluvčí Lucie Dosedělové zůstane budova i nadále určena pro potřeby školství. „Aktuálně tento objekt spravuje Krajská majetková, která jej také zabezpečila,“ dodala Dosedělová.