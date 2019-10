Dan Honzajk má nezvyklého koníčka. Od dětství se zajímá o hady všeho druhu, posledních pět let je jejich chovatelem. Lidé se na jeho plazy chodili dívat. „Zájem byl velký, týdně jsem měl doma i patnáct lidí, kteří se o nich chtěli něco dozvědět. Rozhodl jsem se, že začnu nepravidelně pořádat přednášky a lidé si budou moci také hady vzít do ruky,“ říká Honzajk.

27letý rodák z Přestanova na Ústecku měl odmalička blízko k přírodě. „Hodně času jsem s kamarády trávil venku, zajímal jsem se o zvířata. V pěti letech jsem dostal první encyklopedii. Líbily se mi velké kočkovité šelmy, ale nebylo reálné je mít doma,“ líčí. „Nechtěl jsem mít psa nebo kočku, tak jsme hledali jinou variantu. Přes rybičky jsem se dostal k teraristice. Myslím, že za dobré vysvědčení jsem dostal svou první užovku. Postupně jsem se dostal ke krajtám a anakondám,“ vzpomíná Honzajk.

Chovatel je se svými hady v kontaktu denně. „V bytě, ve kterém bydlím, mám 17 hadů. Aktuálně chovám také dva jedovaté, které ale mám ve speciálním bytě. Návštěvy sem nechci pouštět, protože riziko zranění je velké. Mám anakondu žlutou, která v ČR není obvyklá, navíc jde o agresivní kus,“ popisuje.

Pro mnoho lidí je svět hadů tajemný a děsivý. Možná i proto je o Honzajkovy přednášky zájem. „Na mou první přednášku přišlo přes šedesát lidí, což mě mile překvapilo. Vyvracel jsem jim některé mýty, které se o hadech tradují,“ přibližuje. Jeden z nejčastějších je ten, že pokud si had lehne vedle člověka, tak si jej přeměřuje, aby jej mohl sníst. „Had toto nedělá ani v přírodě. Dokáže odhadnout, zda na protivníka má, nebo ne. Když to zjednoduším, tak místo přeměřování raději zkusí zaútočit,“ tvrdí Honzajk.

Ani sérum není všespásné

Jak je to s užíváním séra v případě uštknutí jedovatým hadem? „Většina lidí si myslí, že sérum vždy pomůže, což ovšem nemusí být pravda. Člověk může být na sérum alergický, proto by se mělo podávat jen v přítomnosti lékařů. Praxe je taková, že lékař dá uštknutému pacientovi malinkou dávku a několik minut se čeká, jak bude tělo reagovat,“ vysvětluje chovatel.

Mnoho lidí má z hadů respekt a strach, opačně to však neplatí. „Had je docela jednoduchý živočich, dá se mu snadno naznačit, že nejste ani kořist, ani predátor. Člověka vnímá jako pohyblivý bláznivý strom, po kterém může lézt, “ říká Honzajk.

Se svým kolegou by v budoucnu rád odchovával hady, které v Evropě prakticky nejsou. „V prosinci se v Německu koná největší teraristická výstava na světě. Tam se dají tyto specifické druhy koupit,“ odhaluje své další plány Honzajk.

Jak tvrdí, pokud se mu podaří v dostatečné míře vychovávat v Evropě nedostupné hady, může je začít prodávat. „Pět let do chovatelství jen peníze vkládám, udělám maximum pro to, aby mi chovatelství vydělávalo. Snadné to ale nebude,“ dodává na závěr.