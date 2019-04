Rodiny s handicapovanými či těžce nemocnými dětmi to mají v životě těžké. Nejenže je trápí slabost jejich ratolesti, navíc jen těžko shánějí peníze na finančně nákladnou léčbu a procedury, které jsou s diagnózami spojené. Obzvlášť když kvůli 24hodinové péči o dítě nemohou pracovat. Najdou se ale lidé, kterým jejich osud není lhostejný. Dvěma holčičkám z Děčínska a Ústecka nyní pomáhají Věra a Roman Rathouský z Růžové.

Manželé se rozhodli handicapovaným dívenkám pomoci uspořádáním internetové dražby na sociální síti Facebook. Není to však první takový počin, nejen mezi místními jsou známí tím, že organizovali benefiční koncert, jehož výtěžek vždy putoval vybranému dítěti. Nyní jde o dražbu, se kterou už také mají zkušenost. „Pro Johanku a Adélku děláme dražbu věcí, jelikož jako všechny nemocné děti potřebují pomoc a rodiny to nemají vůbec jednoduché. Peníze budou použity na rehabilitace a pobyty, které pojišťovny neplatí,“ uvedla pořadatelka dražby Věra Rathouská.

Prostřednictvím facebookové události „Dražba věcí pro Adélku a Johanku“ se mohou na pořadatele obrátit lidé, kteří by chtěli pomoci. Ti mají hned několik možností. Buď věci, které by rádi věnovali, doma nafotí a pošlou pořadatelům a posléze může proběhnout jejich předání, nebo věci manželům přivezou a ti se o vše postarají. Do dražby mohou věnovat takřka cokoli. Může jít o hezké oblečení, dekoraci do bytu, šperky, bižuterii, plyšové hračky, hrnečky a podobně.

Fotografie se objeví na facebookové stránce a lidé pak k věcem, o které mají zájem, mohou prostřednictvím komentářů pod fotografií nabízet, za kolik korun by je koupili. Nejvyšší možná částka vyhrává. Veškerý výtěžek z dražby, která potrvá do 29. dubna, pořadatelé rozdělí Johance a Adélce.

Příčina neznámá

Johanka Zajícová z Verneřic je 13letá dívka s těžkým kombinovaným postiženým. Příčina hendikepu lékařům stále není známá. Jako miminko absolvovala svou první cestu sanitkou po očkování proti tuberkulóze. Později začala kolabovat a následovala řada vyšetření.

„V lékařských zprávách má Johanka nyní napsáno těžké kombinované postižení - cerebelární syndrom, dyspraxie, opožděný vývoj jemné motoriky, těžká mentální retardace, epileptická encefalopatie, astigmatismus, hypotonie, podezření na autismus, alergie na lepek, laktózu, kravskou bílkovinu a tak dále,“ popsala Johančina maminka Jana Zajícová.

Johanka se neumí sama najíst, napít, obléct, umýt, neudrží tužku, aby namalovala obrázek a nemluví. Je možné jí pomoci také prostřednictvím transparentního účtu 2100810819 / 2010.

Adélka Nováková z Povrlů se narodila zdánlivě zdravá, ve 2 měsících se ale u ní objevil první epileptický záchvat. Následně lékaři zjistili, že jí epilepsii způsobily četné závažné vrozené vady mozku. „S nimi je spojena farmakorezistentní epilepsie, hypotonie, levostranný hemisyndrom, také opožděný psychomotorický vývoj, asti-gmatismus a centrální porucha zraku,“ přiblížila maminka Kateřina Nováková. U Adélky se objevily i oboustranná skolióza a plochonoží a bortící se klenba. Nosí měkký korzet a ortézy na obě nožky a je pravděpodobné, že se nevyhne operaci.

Adélka je ve svých osmi letech na úrovni ročního až dvouletého dítěte. Lidé jí mohou pomoci prostřednictvím účtu 2901281216 / 2010.