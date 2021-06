/FOTO/ Zajímavé kostýmy představili herci Činoherního studia při své premiéře hry "Harila aneb Čtyři z punku a pes" na koupališti v Brné. Zábavná hra má reprízu v sobotu 12. června od 20.00 na stejném místě.

Vyprodaná premiéra hry Harila od Činoheráku byla k vidění na koupališti v Brné. | Foto: Deník/Vilém Maruš

„Nejdrsnější a současně nejzábavnější hra René Levínského. Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Všechno začíná únosem gorily a končí kšeftem snů. Punk is not dead. Expresivně vulgární jazyk je zřejmě důvodem, proč se Harila objevila na repertoáru profesionálních divadel pouze jednou – a to málem před patnácti lety v dnes již neexistujícím Divadle v 7 a půl."