Nevýhodu se ale obci a hasičům nakonec podařilo obrátit ve výhodu a funkční, účelné řešení. „Dneska čistým autem najíždíme do garáže. Ukázalo se, že tam byly tři prameny. V první chvíli jsem si říkal, to snad ani nejde reprodukovat do novin,“ vzpomínal šéf zdejších hasičů Michal Michňo, mezi přáteli a trampy známý pod přezdívkou Gogo. „Bylo potřeba to odvodnit, udělat drenáže. Okamžitě mi došlo, že to budou pořádné vícenáklady,“ zasmál se.

Že to vyřešit bylo skutečně potřeba, bylo jasné každému. Kdyby totiž tento problém ignorovali, investice by přišla do dvou, tří let vniveč. Nejprve by se začala propadat nově zpevněná vozovka, potom by to pokračovalo podmáčením budovy a kdo ví, kde by to mohlo skončit.

Poničené domy a hluk. V Libouchci mají strach z návratu kamionů

Jak vysvětlil libouchecký starosta Jiří Bolík, nezbylo, než například podmáčenou plochu do hloubky čtyřiceti centimetrů provápnit. A nejen to. „Museli jsme to vyřešit koncepčně, jinak bychom měli za chvíli problém znovu. Celé jsme to dělali za pochodu. Ignorovat to, jezdila by po nestabilním podloží dvacetitunová technika, naše i hasičská. Prodražilo se to o nějakých sedm set tisíc,“ líčil starosta s tím, že celkem úprava prostoru přišla na 4,2 milionu korun.

Libouchečtí hasiči jsou přitom obecní pýchou a radnice do nich ráda investuje. Mají nové dílny, parádní garáže, moderní hlásný systém. „Hasiči pomáhají obci třeba s čištěním výpustí, umějí skácet nebezpečné stromy, mají na to specialistu, pořádají akce pro děti, například čarodějnice. Vypomáhají třeba i na KACPU u příjmu uprchlíků před válkou na Ukrajině,“ popisoval libouchecký starosta.

Otázka pro starostu Libouchce Jiřího Bolíka

Všichni se snažili najít co nejúčelnější řešení a podle hasičů se to nakonec podařilo. „Jak tam tak všichni moudře debatovali, tak mne to trklo. Říkám jim, tak tam udělejte studnu. Nakonec máme jímku, odkud můžeme brát vodu, pokud zrovna nebereme z rybníka nebo požární nádrže,“ popisoval šéf hasičů Michňo.

„Vody je v přírodě v posledních letech skutečně málo a my ji máme, tam kde má být. Každá kapka se počítá. Co bylo špatné, jsme změnili v dobré. V každém případě, nic podobného naší zbrojnici bychom asi jen tak nesehnali. Nic tak velkého,“ dodal Michal Michňo.