Se zasloužilými kolegy se rozloučili hasiči na stanici ve Všebořicích. "Do civilu odešli Jan Míka - velitel družstva, 35 let u HZS, Eduard Křepel - velitel čety, 21 let u HZS ČR, před tím podnikový hasič, a Jiří Mít - technik chemické služby, 21 let u HZS ČR, před tím podnikový hasič," vypočítali zástupci HZS Ústeckého kraje.