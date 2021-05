Argumentuje přitom tím, že hazardní hry mají na hráče špatný vliv, dostávají je do složité životní situace, která může vyústit jejich předlužením u lichvářů, nebo je přivede k loupežím, podvodům a zpronevěrám. Nehledě na zhoršování situace v sociálně vyloučených lokalitách.

Z veřejné debaty na konci dubna vyplynulo, že za největší zlo odborná i laická veřejnost považuje právě výherní automaty. Proto připravovaná vyhláška počítá s jejich úplným odstraněním, zachovat chce pouze kasina s živou hrou. Tedy ruletou, kartami, kostkami a dalšími.



Jak upozornil náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011), vzhledem k dostupnosti automatů, četnosti hraní na nich a výši sázek bývá obvyklé prohrát na nich za jediný večer i deseti až statisíce korun. Zároveň poznamenal, že i příjmy města z hazardních her neustále klesají. Co se argumentu o přesunu hráčů do online prostředí týká, uvedl, že existuje řada případů, kdy hraní propadli i senioři. Ti prý využívají právě automatů, jelikož s online technologiemi si příliš nerozumějí.

„Před zhruba sedmi lety mělo Ústí z technických her příjem zhruba 100 milionů korun, loni už jen polovinu. Příjem tedy rok od roku klesá. Už nyní jsme se museli vypořádat s poklesem a daří se to díky tomu, že roste příjem z rozpočtového určení daní a rozpočet bývá vyrovnaný tak, aby se město zbytečně nezadlužovalo,“ poznamenal s tím, že koalice má zájem vyhlášku přivést do zdárného konce a podporu cítí i v zastupitelstvu.

S nulovou tolerancí ale nesouhlasí například koaliční zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí/Piráti). „Budu podávat protinávrh, protože neexistuje studie, která by prokazovala účinnost nulové tolerance. Naopak, přísná regulace jako účinná prokázána několika studiemi je,“ řekl.

Ze studií podle něj vyplynula existence tří druhů hráčů. Jsou to prý ti, kteří hrají impulzivně, ale jinak hraní nevyhledávají. Například jdou kolem herny, mají trochu „upito“ a napadne je zkusit štěstí. Tím, že je odstraníme z centra města a sídlišť, odstraníme podle Blažeje tento problém. Pak jsou tu závislí, kteří budou hrát kdekoli a po zákazu automatů klidně i online, nebo si případně najdou další závislost, od alkoholu po drogy. Do heren na okraji města budou jezdit buď závislí, nebo ti bezproblémoví, kteří hrají pro potěšení.

„Zároveň tam na ně bude větší dohled a možnost poskytnout odbornou pomoc. Závislí hráči si problém nepřipouštějí, sami pomoc nevyhledávají, zatímco třeba narkomani ano. Proto také potřebujeme místo, kde pomoc poskytnout. Svůj názor konzultuji s Jindřichem Vobořilem, který byl národním protidrogovým koordinátorem osm let a jeho práce zahrnovala i závislosti na hazardu,“ myslí si Blažej.



Pro nulovou toleranci hazardu v neštěmickém městském obvodu se ale vyslovila i zdejší starostka Yveta Tomková, která je zároveň opoziční městskou zastupitelkou za hnutí Vaše Ústí. „Když to vezmu z perspektivy našeho obvodu, tady bych byla pro nulovou toleranci. Ve městě s tak velkými sociálními problémy, skoro výjimečnými i v celé republice, si ji dokážu představit. Kdo chce hrát, cestu si najde. Ale lidi, co žijí ze sociálních dávek, by ty peníze měli použít na základní životní potřeby,“ poukázala.

S nulovou tolerancí ale nesouhlasí bývalý koaliční partner ANO, ODS a PZS, tedy hnutí UFO. To připomíná, že by město přišlo o průměrně 80 milionů ročně, o této otázce navrhuje referendum a je pro přísnější regulaci. „Nulová tolerance je populistickým rozhodnutím. Myslím si, že lidi spíš než hazard bude trápit znovuzavedení poplatku za odpad. Měli bychom si ohlídat, abychom špatně napsanou vyhláškou nepřišli také o příjmy ze sázek u sázkových kanceláří. Minulý rok byly herny zavřené a automatů v poslední době ubývá,“ dodala bývalá primátorka a později i náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).



O vyhlášce chce vedení města ještě veřejně diskutovat a definitivní slovo bude mít celé zastupitelstvo, které rozhodne o hazardu v hlasování.