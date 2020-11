/ROZHOVOR/ Právě zvolený šéf hejtmanství dokončuje práci v parlamentu, na kraji chce nejdřív odměnit zdravotníky.

Nový hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) | Foto: Deník/Karel Pech

Novou politickou hlavou krajského úřadu zvolili zastupitelé dosavadního poslance z Mostu. 47letý Jan Schiller se mandátu ve sněmovně vzdá, jak slíbil. Za svou pravou ruku překvapivě nezvolil Mariana Čapka. To on sám si nakonec post prvního náměstka rozmyslel kvůli kritice Varsndorfských za kauzu radarů. „Nemá s tím nic společného,“ je si jistý Schiller. „Přesto se obával, že by to mohlo vrhnout stín na naši novou vládu. Tak jsme se dohodli, že se toho vzdá,“ líčí hejtman.