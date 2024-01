/FOTO/ Lucemburský velvyslanec J.E. Ronald Dofing navštívil Ústecký kraj. Jeho první kroky vedly na krajský úřad, kde jej přivítali hejtman Jan Schiller a radní pro cestovní ruch a kulturu Jiří Řehák. Společně jednali o možnostech navázání spolupráce Ústeckého kraje s Lucemburskem ve sféře turismu, cestovního ruchu, ekonomiky nebo průmyslu.

Návštěvy se účastnil kromě hejtmana Jana Schillera také náměstek pro cestovní ruch a kulturu Jiří Řehák (vlevo). | Foto: Archiv ÚK

Velvyslanec Lucemburského velkovévodství také připomněl deportaci lucemburských rodin za 2. světové války do Ústeckého kraje, konkrétně do městských částí Ústí nad Labem Neštěmic a Střekova. Většina z deportovaných rodin odešla v roce 1942 z Lucemburska do tábora v Polsku a asi dvě až tři stovky z nich se usídlily právě v Ústí nad Labem. V závěru jednání připojil velvyslanec Lucemburského velkovévodství Ronald Dofing svůj podpis do pamětní knihy Ústeckého kraje.