„Za uvedené trestné činy stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let,“ doplnil Hořín.

Podrobnosti obžaloby zatím nejsou zřejmé. Jen to, že se týká skutku, v němž žalobce spatřuje zločiny pokusu o poškození finančních zájmů Evropské unie a pokusu o dotační podvod. S největší pravděpodobností půjde tedy právě o zneužití elektroaut pro soukromé účely šéfkou Heliasu a její rodinou, o kterém Deník psal již dříve.

DOTACE DO HELIASU DÁL TEČOU

Vyšetřování dotačního podvodu se podle policie týkalo poskytnuté dotace na elektromobily z IROP. Šlo o dvě elektroauta Škoda Enyaq iV80 celkem za zhruba tři miliony. Helias chtěl pokrýt 95 procent nákladů z evropských fondů. „Automobil bude sloužit především pro účel terénní sociální služby,“ uváděla organizace v žádosti. Jak jsme ale popsali dříve ZDE podle protokolu o kontrole, naplnění deklarovaného dotačního účelu bylo sporné.

Elektroauta Helias pořídil z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, které ale podle dřívějších informací, s nimiž Deník přišel, rezort dosud nevyplatil právě kvůli trestnímu stíhání. Brožová s obviněním podle jejích předchozích vyjádření nesouhlasí.

„To, co zaznívá v reportážích, je zcela neadekvátní. Jsou to lži, které ničí mou rodinu,“ uvedla na zastupitelstvu kraje loni v červnu. Reportér Jan Tuna, který případ dlouhodobě sleduje, se novému posunu ve věci také věnuje v poslední reportáži. (viz níže)

Zdroj: Youtube

Stacionář funguje i během trestního stíhání její ředitelky. Milionové dotace od státu, které Helias na provoz dál čerpá, by pověřené instituce, zejména kraj, pravděpodobně stoply až potom, co by Brožová byla pravomocně odsouzená. „Musí rozhodnout soud,“ řekl Tunovi náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Kulhánek. Opatrní na kraji jsou i proto, že Helias má v Ústí a okolí v nabízených službách zatím nezastupitelnou roli. Na rozšíření péče o autistické děti v regionu ale kraj v posledních měsících pracuje.