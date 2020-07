V Leštině na Ústecku tráví téměř veškerý volný čas herec Leoš Noha, kterého většina diváků zná hlavně z fotbalové komedie Okresní přebor.

Ústecký rodák a herec Leoš Noha si buduje chalupu v Leštině poblíž Ústí nad Labem | Foto: Deník/Karel Pech

Původně pochází z Ústí nad Labem, poté se přestěhoval do Prahy. Pozemek v Leštině koupil před několika lety. „Nejdřív tu stála maringotka. Pak jsme jí uřízli kola, takže se z ní vlastně stala chajda, potom jsme přistavili z tvárnic koupelnu. Nakonec to bude asi dispozice 3+1, ale jde to pomalu,“ líčí herec.