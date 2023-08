Hlavní hvězdou byl herec Vojtěch Kotek. Usmíval se na své fanoušky a fanynky, fotil se s nimi na selfíčka. Do Ústí nad Labem poprvé dorazil před téměř dvaceti lety – v roce 2004 na premiéru filmu Snowboarďáci s kolegou Jirkou Mádlem do ještě fungujícího Kina Hraničář. „To si už nepamatuju,“ zasmál se. Na otázku, jak vnímá podobné akce, zda jako povinnost, nebo ho to baví, řekl, že to bere v pohodě. „Mně tyhle akce vůbec nevadí. Naopak. Já si spíš říkám, jaká to musí být práce něco takového vybudovat. To není vůbec jednoduché,“ poznamenal.

Potom se vrhl do soutěžení. Zavrtával například do tvrdého dřeva vruty na čas. Zvládl to za 22 vteřin. Zákazník, který ho překonal, si vysoutěžil poukaz na nákup za pět stovek. Kupodivu se to podařilo hned tomu prvnímu, který zvládl tři vruty zavrtat aku vrtačkou s nástavcem na šroubovák pod 20 vteřin. Nutno dodat, že známý herec bral prohru s humorem. Sledoval soutěžícího nejprve s překvapením, a nakonec se smíchem.

Kromě technických záležitostí věnovali zákazníci během dopoledne velkou pozornost i zahradnímu centru. Mnozí si odváželi zeminu, jiní květiny a sazenice. Například pár středního věku. „Já jsem sem nechtěl, to manželka. Už nikam nejdu, jen k pokladně a domů,“ zlobil se Ústečan. „Já se zajdu podívat ještě do dalších oddělení, mě zajímá, co tu mají,“ ignorovala manželka s úsměvem jeho hudrování. „Čekala jsem, že budou mít nějaké zaváděcí ceny. No ale v dnešní době to asi nejde, drahota je všude,“ povídala si o pár chvil později seniorka Jaroslava s kamarádkou. „Já si nakoupila nějaké nářadí, i když jsem se původně přišla jen podívat, co tu mají,“ odpovídala další.

Zájemců tu rozhodně nebylo málo. Jak ale někteří z prodavačů poznamenali, čekali při otevření mnohem větší nápor. „Já tedy ano, ale neuvědomila jsem si, že jsou prázdniny a pracovní den. Takže nejvíc lidí nejspíš přijde až po pracovní době mezi třetí a čtvrtou. Jsou opravdu fajn, nikdo není nepříjemný, všichni v pohodě, baví mě s nimi pracovat,“ smála se například prodavačka Alena. Ona, stejně jako ostatní, rozhodně měli co dělat. Lze ale říci, že převládali běžní spotřebitelé spíš než firmy nebo jejich zástupci.

