„Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou!“ Legendární věta z úst herce Karla Heřmánka z filmu S čerty nejsou žerty utkvěla v paměti milovníkům pohádek natolik, že téměř zlidověla. Srdce populárního herce v sobotu za tragických okolností vyhaslo a smutní i Ústecko v čele se střekovským Činoherním studiem, se kterým byl Karel Heřmánek úzce spjatý.

Karel Heřmánek strávil významnou část svého uměleckého života právě v ústeckém Činoherním studiu, kde působil v 70. letech, a to po boku dalších významných herců české scény Jiřího Bartošky a Pavla Zedníčka. Činoherní studio rovněž zpráva o úmrtí herce, který se objevil ve více než sedmdesáti filmech a seriálech, zasáhla.

„Legendární je jeho účinkování v inscenaci Jakub a jeho pán. V divadelní adaptaci románu Milana Kundery v režii Ivana Rajmonta odehrál přes dvě stě repríz. Čest jeho památce a upřímnou soustrast celé rodině,“ zveřejnili zástupci Činoherního studia kondolenční zprávu na facebookovém profilu divadla. Končící ředitel Jiří Antonín Trnka zároveň prozradil, že „činoherák“ vyvěsí na své budově černý prapor. „Za celé divadlo vyjadřuji soustrast rodině a především jeho synovi Karlovi,“ řekl Trnka.

Na svého bývalého kolegu pro Ústecký deník zavzpomínal současný jevištní mistr Činoherního studia Josef Kadeřábek, který s Karlem Heřmánkem v Ústí zažil spolupráci na přelomu 70. a 80. let, třeba v rámci výše zmíněné hry Jakub a jeho pán. „Když hrál s Jirkou Bartoškou, bylo to něco výjimečného. Na jevišti vždy předvedli něco, co na jevišti zkrátka má být a oni dva byli jedním z hlavních důvodů, proč jsem nakonec u divadla zůstal,“ rozpovídal se Josef Kadeřábek.

close info Zdroj: se svolením televize Nova zoom_in Herec Karel Heřmánek

Podle něj byl Karel Heřmánek mnohdy uzavřenější, potkával se s ním i po jeho přesunu z Ústí do Prahy. „Často mi přišel uzavřený, ale nikdy nebyl namyšlený. Spolupracoval jsem s ním v době, kdy byl na vrcholu, i později zazářil v mnoha filmech, na které lidé dnes často už zapomínají,“ pokračoval Kadeřábek.

Na herce pějí ódy i jeho kolegové a kolegyně z pražského Divadla Bez zábradlí v čele s herečkou Veronikou Freimanovou. Právě Divadlo Bez zábradlí Heřmánek společně se svojí ženou po revoluci založil, šlo o jedno z prvních soukromých divadel v Česku.

„Tím divadlem opravdu žil, dá se říct, že to bylo jeho dítě. U každé inscenace byl od dramaturgického výběru až po první otevření opony,“ zavzpomínala Freimanová pro Českou televizi.

Karel Heřmánek se narodil 17. října 1947 v Praze. Studoval stavební průmyslovku, zvažoval studium architektury a filmovou režii, nakonec absolvoval přijímací zkoušky na herectví na FAMU, ale nebyl přijat. Na JAMU v Brně byl už úspěšnější, v roce 1972 zde absolvoval obor herectví. Do ročníku chodil s Jiřím Bartoškou či Pavlem Zedníčkem, s nimi v roce 1973 přešel pod křídla Činoherního studia v Ústí nad Labem. Před filmovou kamerou se poprvé objevil v roce 1972, hlavní roli ztvárnil ve filmech Fešák Hubert nebo Smrt krásných srnců, objevil se také v celosvětové známém snímku Kolja. Zemřel v sobotu 24. srpna 2024.

Karel Heřmánek zemřel v sobotu 24. srpna ve věku 76 let, na střelnici u Příbrami spáchal sebevraždu, když otočil zbraň proti sobě a střelil se do spánku. Zprávu o jeho úmrtí zveřejnili prostřednictvím sociálních sítí zástupci Heřmánkova domovského Divadla Bez zábradlí s žádostí o respektování rodinného soukromí.