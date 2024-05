Jak laikovi popsat pojem hrdelní soud?

To je zcela jednoznačné, při hrdelním soudu jde o krk. Jedná se o trestní právo, akorát jiné, než jak ho známe nyní.

Než půjdeme do podrobností, řekněte, kde se ve vás zrodil zájem o hrdelní soudy?

Chci říct, že nejsem žádná funerální vrána, ale když jsem byla mladá, každého v mém prostředí zajímaly památky. Mě uhranuly kamenné kříže. Kdo se snaží pochopit jejich význam a jejich historii, zákonitě narazí na jednu věc.

Na jakou?

Že právo bylo dříve úplně jiné než dnes. Na popravách a mučeních samozřejmě není nic pozitivního, ale jsem v tomhle ohledu takový mravenec, mám ráda, když se jde do úplných detailů. Bylo to drsné.

Pokračujte.

My jsme dnes zvyklí, že všechno je řízené zákonem, soud na základě posouzení důkazů a výpovědí rozhodne, zákon popisuje co je vražda, co je krádež. Až do šestnáctého století ale nebyl žádný obecně přijímaný zákoník. Vražda tak mohla skončit vyhoštěním, ale naopak jste přišli o hlavu za banální krádež, stačilo ukrást hrách nebo rukavici. Vždyť hrdelním soudem bylo i cizoložství.

Pojďme do konkrétních čísel. O jakém období na Ústecku se tedy bavíme?

Šestnácté až osmnácté století. Muzeum města Ústí nad Labem vlastní šibenici z oné doby, zajímalo mě, jak byla využívaná. Moje bádání sahá k nejstarším písemným pramenům až po období zrušení trestu smrti Josefem II.

Kolik na Ústecku proběhlo poprav? Existuje přesné číslo?

Lze se držet čísla 444. To je papírově dohledatelný počet nařízených poprav, ale kolik jich nakonec bylo uskutečněných, je velká neznámá. Městu Ústí nad Labem totiž chybí městské účty, což je zásadní materiál. Nikdo netuší, kde jsou. Pátrala jsem i v Praze, neúspěšně. Poprav tak mohlo být daleko víc.

Je dohledatelné, kdo byl v Ústí popravčím?

Ústí svého kata nikdy nemělo, objednával se z okolních měst, nejčastěji z Litoměřic. Když se objednal kat, muselo město zaplatit nejenom za jeho služby, ale i poplatek městu, ve kterém bydlel, dále stravu, ubytování, koně i konvoj, který ho na místo dovedl.

Kat ale nebyl osobou privilegovanou, že?

Naopak, šlo o lidi, kteří neměli šanci se pořádně stýkat s jiným obyvatelstvem. Byli vyloučení z normální společnosti, v kostele měli často vlastní lavici. Samozřejmě si těžko vybírali partnera, takže bylo běžné, že se dávali dohromady jen katovské rodiny.

Historička Natalie Belisová.Zdroj: Deník/ Jan PechánekNatalie Belisová (63 let) se narodila v Děčíně a vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Pracovala mimo jiné v Památkovém ústavu v Ústí nad Labem, nyní spolupracuje s ústeckým muzeem. Pořádá přednášky, historické exkurze, je členem Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Je autorkou čtrnácti knih.

Kolik bylo na Ústecku popravišť?

Známá jsou pouze čtyři místa, která měla hrdelní právo a vlastní popraviště. Jednak to bylo Ústí, které mělo už kamennou šibenici, potom Blansko, Chabařovice a Trmice. Trmice měly dost pozdní popraviště, vzniklo až v roce 1715. Zároveň ale není informace o jediné popravě v Trmicích, takže je možné, že šlo o zbytečnou investici. Zároveň je známé, že ne všichni obyvatelé současného Ústecka byli souzeni na domácím území. I proto je výše zmíněný počet poprav hrubým odhadem.

Jak jednotlivé popravy probíhaly?

Pokud šlo o krk, tak už způsob, jakým byl dotyčný popraven, něco vypovídal o zločinu. Je to složitější. Jsme zvyklí, že když někdo řekne, že někoho upálili, tak jde o čaroděje anebo kacíře, známe totiž Jana Husa a čarodějnické procesy. Mnohem častěji ale bylo upálení běžné pro žháře, který něco zapálil. Upálením končili i lidé, kteří kradli v kostele. Také rychle sťatá hlava bez mučení vlastně byla ke zločinci velice vstřícná.

Poprava vystavení na kole.Zdroj: Deník/Jan Pechánek

Který zločin se dá na Ústecku nazvat nejbrutálnějším?

Jeden vyberu, byl souzený přímo v Ústí. Dva ovčáky, kteří si vzájemně postěžovali, že nemají peníze, napadlo okrást žida o zlato. Umlátili ho holí a následně řešili, co s mrtvolou, aby nešlo rozpoznat, o koho jde. Rozřízli mu pusu od ucha k uchu, pak mu uřízli celou hlavu, vyřízli jazyk, který klackem nacpali do konečníku. Zubožené tělo zavalili kamením, ale i s tou ovčáckou holí, což byla totální hloupost. Když tedy byla mrtvola objevena, bylo jasné, že se musí pátrat mezi ovčáky. O hlavu přišli oba.

S tím vším souvisí i mučení. Byli lidé v tomto ohledu vynalézaví?

Bezesporu. Utkvěl mi v hlavě způsob mučení, kdy se dal na břicho brouk ve skořápce a brouk se prokousal břichem. Za Marie Terezie už to bylo, řekla bych, v rámci nějakého řádu, takže existovalo „jen“ několik stupňů mučení a každý stupeň byl vykonáván pouze čtvrt hodiny. Jedním z nich bylo natahování na žebříku, probíhalo také pálení na bocích, používaly se i španělské boty.

Když všechny historky vyprávíte jiným lidem, jak reagují?

Lidem se morbidnosti dost líbí. On si každý řekne, že jsem trhlá ženská, že se věnuji těmto věcem, ale snažím se emočně pochopit ty, kteří se něčeho dopustili. Fascinuje mě fakt, že i když běžel soudní proces a dotyčný si klekl a prosil, mohl se dočkat slitování. Vnímání morálky a práva k sobě mělo blíž než dnes.

Píšete, publikujete, pořádáte přednášky. Na čem nyní konkrétně pracujete?

Jsem už rok v důchodu a mám úvazek v ústeckém muzeu. Vydala jsem celkem čtrnáct knížek, jedna z nich se věnovala hrdelnímu soudnictví na Děčínsku, kde i bydlím. Stejnou knihu v současnosti chystám pro Ústecko.

