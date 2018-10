Historii měst lidem přiblíží architekti

Ústecký kraj - Meziválečné sociální byty, secesní vily nebo bydlení pro horníky. Možná kolem nich jen procházíte, teď se o nich můžete dozvědět detaily, a to přímo z úst odborníků.

Ústí nad Labem. Ilustrační foto.Foto: Kateřina Klabzubová

Osmý ročník Dne architektury proběhne mezi 28. zářím a 4. říjnem a nemine ani Ústecký kraj. „V průběhu týdne představíme veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější stavby,“ přiblížila Lucie Čunderliková z pořádajícího spolku Kruh.

„Festival připomíná letošní výročí republiky a jeho cílem je v celé šíři postihnout, jak se za posledních 100 let československá architektura vyvíjela,“ dodala.

Do akce se plánuje zapojit i Ústí nad Labem. Hlavní částí programu bude procházka, tentokrát na téma meziválečné výstavby městských sociálních bytů. Průvodce bude dělat architekt Jan Hrouda. „Letos poprvé je v Ústí program vícedenní a obsahuje i přednášku, projekci či výstavu,“ pozval zájemce Hrouda.

V Mostě bude možné nahlédnout do zákulisí stavby městského divadla. Děčínské muzeum zase nabídne exkurz do historie československých plavidel. Program k výročí republiky má v plánu i žatecké muzeum.

„Projdeme stavby vzniklé v rozmezí let 1918 až 2018. Nesoustředíme se jen na architekturu, ale třeba i na plastiky od autorů z 60. a 70. let,“ sdělila Monika Merdová z muzea. V Litoměřicích připravilo muzeum procházku mezi vilami a činžovními domy z doby Rakousko-Uherska a první republiky.

Anna Himmelová

Akce v krajiÚstí n. L. - Meziválečná sociální výstavba, 30. 9., 15h, Klíše, Palachova x U Nemocnice

Děčín - Plavba nejen za první republiky, 29. 9., 10 -18h

Litoměřice - Městské bydlení a styly z přelomu století. 30. 9., 14h, před kinem Máj

Teplicko - Od mančaftky k zahradnímu městu - hornické bydlení, 30. 9., 14.37, vlaková zastávka Chotějovice

Louny - 100 let do minulosti, 30. 9., 14h,infocentrum

Most - Prohlídka městského divadla, 29. 9., 14h, u vstupu