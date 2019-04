Nejvíc mě při přípravě výstavy o roce 1918 překvapilo, jak temné byly poslední měsíce před vznikem Československé republiky,“ svěřil se její autor, doktorand filosofické fakulty UJEP Jan Grisa. Vysvětluje také, jak výstava vznikala a proč má spousta lidí na historii a práci historika naprosto zkreslený pohled.

Vaše jméno veřejnost zná především ve spojitosti s výstavou Rok 1918 na Ústecku, která se věnovala městům Teplice, Litoměřice, Děčín a Ústí. Co vás přivedlo na tuto myšlenku?

Paradoxně se první myšlenka na vznik doktorandského projektu netýkala přímo roku 1918. Chtěli jsme s kolegy původně uspořádat konferenci připomínající úmrtí Františka Josefa I., který zemřel uprostřed první světové války, roku 1916. Času na zpracování takového tématu bylo velice málo a věděli jsme, že kvalitní výzkum potřebuje čas. Z toho důvodu jsme nakonec zaměřili pozornost ke stoletému jubileu naší země. I to bylo velké téma a dvouletý předstih nám dával možnost náležitě vše probádat.

Jak dlouho trvala příprava? Jistě nebylo jednoduché sehnat všechny materiály?

Kolektiv autorů strávil nad tématem více než rok. Máte pravdu, s materiály byl problém. Je třeba si uvědomit, že konec války se v regionu nesl především ve znamení nedostatku a chaosu. Tento fakt byl znát i na dostupných archivních materiálech, které se často dochovaly pouze částečně. Pro zvládnutí tématu bylo potřeba zahrnout do výzkumu i vzpomínkovou literaturu, dobový tisk a další prameny, které umožnily ucelit náhled na tehdejší pohnutou dobu.

Co vás nejvíce překvapilo z historických informací, které jste shromažďoval?

To je poměrně těžká otázka. Člověk s historickým vzděláním má o situaci na konci války poměrně dobrý přehled. Všichni jsme věděli o bídě, nedostatku a nemocech. Myslím však, že řadu z nás, při studiu pramenů, stejně nakonec překvapilo, jak temné byly dny a měsíce, v nichž se zrodila naše republika. Rabování obchodů a vojenských skladišť, nedostatek jídla, léků, uhlí a v podstatě všeho potřebného. To vše doprovázené španělskou chřipkou, která nakonec připravila o život více lidí než právě končící válka.

