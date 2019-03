„Každý den jezdím do práce směr Trmice a pokaždé se vyhýbám spoustě děr na silnici. Téměř denně, když zastavím večer u domu, si říkám, jak jsem šikovná, že jsem trefila jen jednu díru z 10," popsala svůj příběh žena, která si přála, abychom nezveřejňovali její jméno.

Podle ní ale posledně již takové štěstí neměla. „Při průjezdu Tovární ulicí jsem v rychlosti maximálně 50 km/h vletěla do díry a zničila si kolo. Kolik z nás si ještě bude muset zničit auto, než ty díry alespoň někdo označí, když už je neopraví! Bohužel, není to jediná ulice v takovémto stavu," uvedla.

Tovární ulice patří městu Ústí nad Labem. Mluvčí magistrátu Karel Rouč Deníku řekl, že pokud si někdo poničí automobil na městské komunikaci a domnívá se, že je to vinou jejího stavu, může se samozřejmě obrátit na radnici se žádostí o náhradu škody. „Každou takovou žádost posoudíme, včetně okolností toho, jak se stala," uvedl.

Silnice v Ústí nad Labem jsou ve špatném stavu již řadu let a stěžuje si na to mnoho Ústečanů. „Někde jsou jako tankodrom. Nejhorší to bylo po předloňské zimě, naštěstí ta loňská ani tak krutá nebyla a mnoho vozovek vydrželo. Ale opravu by si ještě mnohé zasloužily," řekl Ústečan Kamil Dobrý. Dodal, že doufá i v mírnou zimu v letošním roce.

Město špatný stav komunikací již dlouhodobě přiznává a snaží se s tím něco dělat. Zároveň ale upozorňuje, že má jen omezené množství peněz. Podle radního Pavla Dlouhého v letošním roce město udělalo nová výběrová řízení na opravu komunikací, aby se pokusilo náklady snížit. „V některých případech se cenu prací podařilo snížit i o pětinu," uvedl. Opravy komunikací ve městě probíhaly hlavně v létě. Na mnoha silnicích radnice nechala jen zalepit nejhorší díry, jinde jsou ale zcela nové povrchy.