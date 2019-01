Severní Čechy - Prázdninová soutěž Dívka léta končí a na našich zpravodajských webech začíná hlasování.

Fotografie soutěžících najdete v galerii, samotná anketa je pak níže.

Hlasování končí 27. září ve 23.59 hodin!

O co se hraje?

Vítězka absolvuje profesionální fotografování s bookem na prezentaci do modelingových agentur nebo jen pro svou soukromou potřebu, a to s renomovaným fotografem Petrem Berounským.

Všem soutěžícím děkujeme!

Až do 21. září probíhá také hlasování o Muže léta. Odkaz na soutěž najdete v modré liště v horní části záhlaví vašeho Deníku.