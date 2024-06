Ústecký hlavák v pátek ráno oplýval životem. Dvojice přátel měla namířeno do ústecké knihovny, trochu volného času oba využili k občerstvení v jedné ze zdejších kaváren. „Pamatujeme nádraží ještě ze studentských let a jde o velký rozdíl, je tu fakt příjemně,“ shodli se před reportérem Ústeckého deníku.

Jiný pár zase měl v plánu odcestovat na pracovní konferenci. Jejich vlak nabral zpoždění, i oni přebytečný čas strávili na zahrádce jedné z kaváren. Pozitivní energií na místě sršela také dvanáctičlenná parta cyklistů, s plechovkami piva ochotně zapózovali před fotoaparátem a těšili se na celodenní výlet. „Hele, novinář, pojďte, ať je nás co nejvíc,“ lákal jeden z cyklistů i ostatní kolemjdoucí.

Příběhy výše zmíněných lidí pasují do atmosféry ústeckého hlavního nádraží. To se stalo jedním z nejpříjemnějších a nejklidnějších míst v centru města, což v minulosti dle mnohých Ústečanů rozhodně nebylo pravidlem.

Ústecké hlavní nádraží je dle mnohých Ústečanů příjemným místem v centru města. Mohou za to hlavně kavárny, bistra a pekárny, do kterých míří denně stovky lidí.Zdroj: Deník/Jan Pechánek

V čem spočívá kouzlo ústeckého nádraží? Může za něj řada prodejen a služeb přímo v areálu nádraží, které vznikly v blízké minulosti. Kromě dvou tradičních trafik v popředí zde naleznete dvě pekárny, bistro, kavárnu a obědový bar, v takzvaném prostoru zanádraží lze na zahrádkách i posedět.

Nabízený sortiment z pekáren a bister je navíc široký. Pečivo, sladké i slané snídaně, bagety, zákusky, domácí nápoje, mošty, řízky, sekaná, ale i omáčky či polévky od lokálních výrobců táhnou. „Zájem tu je o vše, lidé se sem naučili chodit. Největší zájem je o bagety, děláme je přímo tady,“ poodhalila obsluha místního bistra.

Co se týče cen, za kuřecí řízek tu zaplatíte 49 korun, za smažený sýr v housce 45 korun. Za chlebíček vytáhnete z peněženky necelých 30 korun a třeba bramborová bulka vyjde na 12 korun, obložená bageta na 69 korun. Letí i omáčky či polévky ve skle, oblíbenou „gulášovku“ si můžete odnést za 115 korun, nejznámější omáčky za 179 korun. „Je pravda, že lidé se někdy ozvou, proč vše stojí tolik, ale to je zkrátka výsledek dnešní doby, s tím my nic nenaděláme. Snad lidé alespoň ocení, že jde o poctivou domácí práci,“ pokračovala obsluha druhé pekárny, kde máslový rohlík nabízí za 6,50 korun a téměř půlkilový žitný chléb za 59 korun.

Ústecké hlavní nádraží V provozu od roku 1850. Na konci druhé světové války v dubnu 1945 byla budova zasažena při bombardování, škody na ní napáchaly také povodně z roku 2002. V letech 2011 až 2013 prošlo nádraží obsáhlou rekonstrukcí, přestavby se dočkal i přednádražní a zanádražní prostor.

Oblíbené jsou i obě kavárny, které otvírají už v ranních hodinách. Za cappuccino zde dáte 71 korun, ke kávě si lze objednat třeba zákusek či jiné menší jídlo. Přestože sem strážníci docházejí častěji na obchůzky a kontroly, dokonce zde mají i pobočku, úplně bez problémů tu kavárny nefungují.

„Bývá tu plno už od rána, přece jen je to nádraží a lidé prostě cestují. Ale i kvůli tomu, že jde o nádraží, sem tam nějaký ten problém máme. Musíme vyhazovat bezdomovce, kteří otravují zákazníky, také jsem tu nedávno chytala po celém nádraží paní, která úmyslně utekla bez placení,“ prozradila barmanka Kateřina s tím, že musí být v tomto ohledu obezřetnější než v jiných kavárnách a barech.

Přesto je znatelný úbytek bezdomovců a pochybných existencí na nádraží a mohou za to především právě pravidelné kontroly městských policistů. „Jak bychom se přestali nádraží věnovat, hned by se sem vrátili. Když jsme začali pochůzky dělat, pohybovali se tu i dealeři drog. Když zjistili, že tu jsou hlídky denně, ale v nepravidelný čas, neměli se čeho chytit a odešli,“ doplnil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Podle Wikipedie ústecký „hlavák“ využije milion a půl cestujících ročně. „Mohu potvrdit, že to tady šlo nahoru. Jezdím odmalička, zažila jsem ještě staré nádraží, tohle je daleko lepší. Skoro to vypadá, že snad ani není v Ústí,“ přidala svůj pohled cestující Petra s dovětkem, že i oba přilehlé podchody jsou zpravidla v příjemném stavu.

