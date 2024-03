Ronald

RonaldZdroj: Centrum pro zvířata v nouzi

Pes, kříženec, barva hnědá s černým pálením na hlavě, výška 55 cm, stáří 13 let. Ronald měl na stará kolena smůlu, majitele odvezli ve vážném stavu do nemocnice. Ronald skončil v útulku a už si pro něj nikdo nepřišel. Je to starý dobrák a i když je to psí děda, je stále čipera. Zasloužil by si, aby mohl stáří strávit v teple domova a ne v útulku.