Program na podporu začínajících podnikatelů pokračuje svým devátým ročníkem. Letos soutěží rekordních 579 projektů z různých koutů republiky, 35 z Ústeckého kraje. Mezi nimi je také BugsFarma neboli Hmyzí farma Karla Stejskala z Lovosic na Litoměřicku. „Hmyzí farma je zaměřená na produkci hmyzu pro gastronomii, což jsou cvrčci, sarančata, mouční červi. A protože zároveň vinařím a produkuji autentická vína bez chemie, tak bych pároval hmyzí pochoutky s těmito víny. To nikdo jiný nedělá, ani v zahraničí,“ popsal Karel Stejskal svůj podnikatelský záměr s tím, že právě hmyz považuje za potravinu budoucnosti.

Z Litoměřicka pochází pět projektů, stejně jako z okresů Chomutov, Louny, Děčín nebo Ústí nad Labem. HappyTravel je jedním z nápadů přihlášených na Děčínsku, a to v České Kamenici. Jde o cestovní agenturu, se kterou mohou lidé spolupracovat a vydělat si tak třeba na dovolenou. „Funguje to tak, že cestovní agentura dostává provize od cestovních kanceláří. Ty provize můžete přeměnit na body nebo peníze. Za body se dá koupit dovolená, za peníze cokoli. Partnerem agentury se může stát úplně každý,“ představil svůj projekt David Landovský.

HlasováníProjekty, jejich autory a následné hlasování o přízeň veřejnosti naleznete na webu www.rozjezdy.cz. Hlasování veřejnosti proběhne na webu od 2. do 16. května.

Se třemi projekty soupeří v soutěži pro začínající podnikatele Mostecko. Naopak největší počet v kraji si na své konto připsalo se sedmi nápady Teplicko. Tady svůj záměr do Rozjezdů přihlásila také Alena Havelková. Její projekt pro maminky s dětmi se jmenuje Cvičení For All. „Na mateřské jsem zjistila, že vzít s sebou dítě na cvičení je nemyslitelné. Natož jet na nějaký pobyt, kde po vás požadují, abyste s sebou měli osobu, která po dobu cvičení pohlídá dítě. Takže prvotní nápad byl pořádat pobytové zájezdy v týdnu pro maminky s dětmi s tím, že cvičení by probíhalo za přítomnosti dětí. Chtěla bych zájezdy obohatit i o krátké přednášky o zdraví, péči o dítě, šátkování a podobně,“ vysvětlila Havelková.

Celou polovinu nápadů do T-Mobile Rozjezdů v Ústeckém kraji přihlásili mladí lidé do 34 let. Nejčastěji by se chtěli zabývat produkty a aktivitami pro volný čas. O tom, kdo z nich bude v rámci kraje nejúspěšnější, rozhodne porota složená z podnikatelů a investorů ve středu 17. dubna v Ústí nad Labem, kde zároveň proběhne pro začínající podnikatele bezplatný seminář. Krajský vítěz postoupí do celostátního kola.