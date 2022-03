Pozhasíná a vypne všechny spotřebiče. Nenechá je v pohotovostním režimu, doslova „vyhodí pojistky“. Zapnutá zůstane pouze lednice s mrazničkou. Dvanáctileté Viktorii Hotovcové prostě leží osud planety na srdci a tak dlouho přesvědčovala rodiče i svého staršího bratra, dokud na účast v sobotní Hodině Země nekývli. Dokonce se domluvili, jak to udělat co nejlépe.

Spolu s ní pozhasíná některá veřejná osvětlení s dominantami také její rodné město. Ústí nad Labem se 26. března v čase od 20.30 do 21.30 hodin připojí k celosvětové kampani už potřinácté. Ve spolupráci s dopravním podnikem a Městskými službami vypne Ústí nad Labem osvětlení Větruše, atria magistrátu, Mariánského mostu, kostela v Církvicích a skokanské věže Plaveckého areálu Klíše, budovy zimního stadionu a osvětlení části Mírového náměstí.

Dvanáctiletá Viktorka přesvědčovala svou rodinu asi týden. „Jen ledničku mi neodkývali. Prý je stejně úsporná, tříáčková a má tak nízkou spotřebu, že bude její vliv na životní prostředí úplně maličký. Nejtěžší je to ale s bráchou, v sobotu hraje na počítači hry, ale když naši řekli, že nebudou koukat ani na televizi, tak jsme se dohodli, že si u svíček zahrajeme společně Člobrdo nebo tak něco,“ líčila nadšeně.Prý se jí velmi dotkly dokumentární filmy z tající Arktidy. „Už když byla mladší, tak mi pofňukávala u záběrů hladových ledních medvědů. Tak jsem jen doufala, aby z ní nebyla druhá Greta Thunberg. Myslím, že by někdo měl být zodpovědný, když naše generace nebyla,“ podotkla její maminka Michaela Hotovcová.

Bude-li to jeden, nestačí to. Když se ale zapojí většina, mohli bychom klimatickou krizi zastavit. Hodina Země je sice symbolický počin, ale podle náměstka ústeckého primátora Tomáše Vlacha je potřeba energetickou náročnost snižovat nejen kvůli rostoucím cenám energií, ale právě kvůli klimatickým změnám. „Město dělá v tomto ohledu postupné kroky, například výměny oken ve školách a domovech pro seniory. Zapojili jsme se i do spolupráce starostů a primátorů, v jejímž rámci bude zpracován plán pro udržitelnou energii a klima, jenž nám v této oblasti výrazně pomůže,“ přiblížil Vlach.

Naproti tomu ostatní města v ústeckém okrese se nezapojí. „Nemáme prostě žádnou dominantu nebo úsek veřejného osvětlení, který by bylo možné zhasnout,“ poznamenala starostka Trmic Jana Oubrechtová.

Podobně i chlumecký starosta Roman Zettlitzer vysvětlil, že by se zapojili rádi, ale Horka ani velký památník napoleonské bitvy nasvícené nejsou. „Nemáme tak co zhasnout. Veřejné osvětlení zhasínat nebudeme, nechceme to riskovat z bezpečnostních důvodů,“ řekl s tím, že do budoucna zvažují památníky osvětlit.

Města si nicméně uvědomují, že snižování energetické náročnosti není jen šetrné vůči klimatu, ale i vzhledem k jejich napnutým rozpočtům. „Nás například ocenila Asociace poskytovatelů energetických služeb za náš projekt EPC, který se týká snižování energetické náročnosti veřejných budov. Kotelen v základní škole a mateřince, výměny svítidel ve sportovní hale, případně výměny části veřejného osvětlení,“ zmínil za všechny chabařovický radní Jiří Hladík.

Cílem symbolické akce Hodina Země je upozornit na probíhající změnu klimatu. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii a od roku 2010 se zapojuje i Česká republika. Připojit se mohou města, organizace, památky, ale i samotní jednotlivci, zkrátka všichni, kdo si uvědomují, že čerstvý vzduch, čistá voda a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí.

Města a vesnice dávají tímto gestem najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. V České republice se k akci vloni připojilo 145 obcí, z tohoto počtu bylo rekordních 17 statutárních měst, 110 organizací a více než 3000 jednotlivců. Na celém světě se akce konala ve 192 zemích. Ke čtvrtečnímu odpoledni se v ČR prozatím zaregistrovalo 468 jednotlivců, 58 firem a organizací, 118 měst a obcí, 2 památky.