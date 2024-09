Krajské volby ovládlo ANO, kterému k absolutní většině v zastupitelstvu chybí jen dva lidé. Po nynějších volbách jich mají 26. „Mám z nich velkou radost. Jsou jen tři kraje, kde jsme nezvítězili, Jihomoravský, Jihočeský a Liberecký. Ale v ostatních krajích jsou výsledky skvělé a hlavně ta procenta jsou skvělá. Kdyby to takto dopadlo za rok v parlamentních volbách, to bych byl opravdu šťastný,“ řekl po sečtení výsledků lídr ANO Richard Brabec.

I Brabce pak překvapil vysoký zisk i přes některé kauzy, které ANO v kraji provázely v minulém volebním období. Naposledy policie před necelými dvěma měsíci zatkla tehdejšího kandidáta na hejtmana Marka Hrabáče.

„Osobně jsem čekal, že to výsledky ovlivní. Byli kolegové, kteří říkali, že to nebude mít dopad vůbec, nebo ne tak zásadní. Ta druhá kauza nás postihla v té úplně nejhorší chvíli, kdy už byla kandidátka hotová. Volaly nám pak stovky voličů, kteří měli problém, protože Marka Hrabáče viděli stále na kandidátce, a mě až na 13. místě. Báli jsme se, že to bude mít větší dopad,“ zhodnotil problémy ANO Brabec.

Spokojenost vládne také u dalších stran, ze kterých si bude ANO vybírat budoucího koaličního partnera. Jejich odstup je ale obrovský, druzí v pořadí Starostové pro Ústecký kraj mají ztrátu na vítěze voleb téměř třicet procentních bodů. „Máme radost z našeho výsledku, obhájili jsme mandáty z minulých voleb. Zároveň jsme nejsilnější z vládních stran,“ říkal po sečtení hlasů spokojeně lídr starostů Jan Papajanovský.

Starostům podle jeho názoru neuškodilo ani to, že přišli o některé silné osobnosti, které letos kandidovaly, zpravidla neúspěšně, jinde. „Ukázali jsme, že jsme silní a voliče zaujaly naše osobnosti. Na druhou stranu to, kdo bude kraji vládnout, není v našich rukou. Je na vítězném ANO, kdo bude jeho koaličním partnerem. My jsme na to připravení za předpokladu, že budeme moci naplňovat náš program,“ doplnil lídr Starostů.

Stanout ve vedení kraje po boku ANO je připravena i třetí SPD, která v Ústeckém kraji zaznamenala nejlepší výsledek ze všech třinácti krajů. „Posílili jsme a rozdíl mezi námi a ODS je pár desetin. Výsledek považuji za slušný. Strany vládní koalice výrazně ztratily, což mne těší,“ byl spokojený s výsledkem voleb lídr SPD Jaroslav Foldyna.

Podle jeho názoru by ANO mohlo vnímat výsledek voleb tak, že by mu sestavení koalice mohlo pomoci i ve sněmovních volbách. „My nyní čekáme, je to samozřejmě na ANO, nemohu jim radit. Má širokou nabídku. Byl bych rád, kdybychom s nimi na vedení kraje mohli spolupracovat,“ řekl Foldyna.

Relativní spokojenost panovala po vyhlášení výsledků také u Stačilo!, tedy společné kandidátky komunistů a sociálních demokratů. „Našim cílem bylo překročit pět procent a dostat se do zastupitelstva. Máme téměř osm. Mohlo to být o něco lepší, ale za současné situace to můžeme považovat za slušný výsledek a je to dobrý odrazový můstek do budoucna,“ hodnotí výsledek voleb Bubeníček, který se po čtyřleté dobrovolné pauze vrací do krajského zastupitelstva.

Sebekriticky hodnotí volební výsledek jednička společné kandidátky ODS a KDU – ČSL Jiří Kulhánek z ODS. „Nejsem spokojený, zklamalo mne, že jsme získali o mandát méně než před čtyřmi lety. Mohl bych se vymlouvat na to, že to bylo referendum o vládě. Tak to neberu, beru to tak, že jsme neuměli prodat svou práci. Takže to beru i na sebe,“ nebyl spokojený s výsledkem voleb Kulhánek, který již absolvoval první kolo jednání s vítězným ANO.

Dalším, kdo by se mohl stát novým koaličním partnerem vítěze voleb, je čistě regionální politické sdružení Lepší sever. „Uspěli jsme v konkurenci, která vůbec nebyla zanedbatelná. Do krajského zastupitelstva se dostalo jen šest uskupení oproti osmi před čtyřmi lety. Porazili jsme celorepublikové piráty i Spojence pro kraj, kteří se podíleli na krajské vládě poslední čtyři roky,“ říká lídr Lepšího severu Jan Paparega, který si cení právě to, že uspěli mezi celorepublikovými stranami a hnutími.

Lepší sever podle Paparegy doplatil na to, že neměl rovnoměrné zastoupení ve všech okresech. „Jde o velká města jako jsou Teplice nebo Děčín. To nás stálo pár procent a možná jeden nebo dva mandáty. Na tom je potřeba zapracovat a poučit se,“ doplnil Paparega.

Zklamání pak vládne u dvou uskupení, která ze zastupitelstva pro příští čtyři roky vypadla. Nově v něm nebudou působit piráti a Spojenci pro kraj. „Na analýzy je asi brzy, ale jedno je jasné, i když jsem se já i Spojenci určitě dopustili mnoha chyb, voliči ANO a antisystémových stran u nás výrazně převažují. Netuším, co s tím, ale gratuluju všem zvoleným zastupitelům,“ řekl končící náměstek hejtmana za Spojence pro kraj Jiří Řehák, který neuspěl ani v senátních volbách na Teplicku.