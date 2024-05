Aktuální fakta? Na severu Čech se v nové sezoně bude hrát dál druhá liga, ovšem vedení se nyní musí popasovat s dluhy ve výši 2,8 milionu korun. Jde o neuhrazené výplaty hráčům a realizačnímu týmu, klub má i pohledávky směrem ke svazu. Všechny dluhy “nasekali“ předchozí šéfové.

Hlavní mužstvo výše zmíněné trio převzalo po Mikaelu Agateljanovi. Již bývalý majitel s arménskými kořeny u vesla vydržel půl roku.

Ještě v nedávném rozhovoru pro Ústecký deník přitom Agateljan tvrdil, že neodejde, dříve dokonce mluvil o odkoupení licence na první ligu, kterou Ústí hrálo vyjma jedné extraligové sezony přes dvacet let. Situaci ale podcenil, krátkou anabázi ve Slovanu nakonec označil za životní chybu.

„Když do toho Mikael Agateljan tehdy šel, tušil jsem, že nepůjde o to pravé ořechové,“ vrátil se k poslednímu období hokejový expert a bývalý hráč Slovanu Milan Antoš. Ústecký hokej dle svých slov neustále sleduje, v minulé sezoně zavítal na zápas i osobně.

Nové vedení Antoš nezná. Zdaleka není jediný. Tak tedy popořadě. Lukáš Vobecký je Ústečan, v minulosti působil jako manažer u futsalu, konkrétně v Combixu Ústí nad Labem a v ligovém Gardenline Litoměřice. V poslední době se angažoval ve fotbalových Neštěmicích v krajském přeboru.

Pavel Šíma je kameramanem České televize, rovněž jde o Ústečana. Šíma v minulosti ve větší míře Slovan finančně podporoval, s Vobeckým mají pod palcem právě ekonomickou stránku.

Miroslav Kanis působil v hokeji v Bílině, trénoval v Ústí, je sportovním manažerem. Realizační tým A-týmu již je utvořený, na střídačce bude duo Jaroslav Roubík a Milan Buďa, pro fanoušky téměř modly z minulosti. Oba žlutomodrý dres oblékali v zářivějších dobách.

S aktuálním hráčským kádrem údajně bylo prostřednictvím Kanise mluveno, působení v Ústí drtivá většina kádru přislíbila. „Samozřejmě za podmínek, které jsme dohodli,“ prozradil Vobecký.

Utvořená trojice je momentálně jedinou skupinou, která chce dospělý hokej v krajské metropoli provozovat. Prvotním cílem je dle Vobeckého urovnání finanční stránky, v silách spolku prý je sehnat menší partnery a Slovan dostat z klinické smrti.

„O milionových příspěvcích řeč být nemůže. Stejně tak o postupech. Nemáme kouzelný proutek. Je to v totální žumpě. Jsme ale na jedné lodi s mládeží. Jde o poslední šanci,“ uvedl jasně Vobecký.

Setrvání “áčka“ bylo nutné i z pohledu mládeže. „Ukončení činnosti by mělo pro mládež fatální následky. Propojení tam být zkrátka musí, proto jsme vstup kluků do klubu uvítali,“ vysvětlil Deníku za mládežnické kategorie Vladimír Evan. Držitelem druholigové licence pro dospělé je právě mládež.

Podle řady fanoušků, kterých během sezony na domácí duel dorazilo několikrát i přes tisíc, vlastně nové vedení dospělého hokeje nemá co zkazit. Naopak, může jen získat.

„Já ty kluky musím pochválit, že do toho vůbec šli, ale zároveň říkám, že hokej se bez peněz prostě dělat nedá. Je zapotřebí, aby to v Ústí dělali lidé, kteří mají mozek, kteří umí na kalkulačce jedna plus jedna,“ řekl k situaci expert Milan Antoš s tím, že není ostudou začít znovu a od nuly. „V zahraničí jde o běžnou věc,“ uzavřel.