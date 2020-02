Po více než padesáti letech se studenti liberecké univerzity vracejí do hokejových dresů. Technická univerzita ve středu 5. února představila svůj tým, který se v březnu ukáže v zápase proti mužstvu ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Derby akademických mužstev se odehraje 11. března v Home Credit Areně, odvetný zápas se uskuteční o dva týdny později na ledě ústeckého zimního stadionu.

S nápadem přišli sami studenti. Předobrazem jim byly hokejové duely mezi univerzitami z Hradce Králové a Pardubic, jak vysvětlil Adam Lochman, jehož úkolem bylo sestavit tým liberecké univerzity. Problém to podle něj nebyl. „Máme tam pár hráčů, kteří hráli druhou ligu za Jablonec, jsou tam i juniorští hokejisté z různých týmů, kteří ukončili reprezentaci právě kvůli studiu vysoké školy. Rozhodně bylo z čeho vybírat,“ popsal.

Trénink u Tygrů

Trénovat mohou na ledě Bílých Tygrů, kteří jim pro tréninkové účely, ale i samotné zápasy, zapůjčili svou arénu, ale nabídli i pomoc zkušeného trenéra. „Je to příležitost, jak si znovu zahrát hokej. Určitě se všichni moc těšíme,“ dodal Lochman.

Oba týmy by se chtěly stát součástí Univerzitní ligy ledního hokeje a hrát zápasy i proti dalším univerzitám. Láká je také možnost účasti na Českých akademických hrách. „Univerzitní liga ledního hokeje, která je oficiální soutěží Českého svazu ledního hokeje, je velmi populární. My bychom se do této soutěže rádi od příští sezony dostali. Musíme však splnit základní podmínky účasti v soutěži, které garantují její stabilitu a kvalitu,“ vysvětlil prorektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) Martin Novák.

Memorandum o vzájemné spolupráci při pořádání hokejových utkání poháru O krále severu podepsali ve středu 5. února na půdě Technické univerzity její rektor Miloslav Brzezina a právě prorektor UJEP Martin Novák. Zatímco ten se na ledové ploše pohybuje ve funkci rozhodčího už 25 let, pro prvního muže liberecké univerzity půjde o hokejovou premiéru. „Půjde o vůbec první živé hokejové utkání, které navštívím. Nikdy jsem nestál ani na bruslích. O to víc se na derby těším,“ uvedl rektor TUL Miroslav Brzezina.

Podle něj je hokejové utkání dobrou příležitostí, jak se mohou studenti obou univerzit poznat i jinak než během konferencí či práce na akademických úkolech. „Určitá rivalita mezi oběma krajskými městy tady je, tak proč jí trochu nepustit ventil a nepřetavit ji ve férový souboj na ledě,“ doplnil s humorem.

Do dalších sportovních aktivit, které kdysi představoval třeba univerzitní skokanský areál či další zimní sporty, se ale liberecká univerzita pouštět nebude. „Naši studenti provozují na vrcholové úrovni například biatlon nebo běžecké sporty ve svých oddílech. My ale máme možnost, stejně jako další vysoké školy, čerpat od letošního akademického roku peníze z Vysokoškolského sportovního centra ministerstva školství na podporu poloprofesionálních sportovců. Ta podpora vychází na zhruba 13 sportovců, nejsou to ale peníze na kolektivní sporty. Částka by tak totiž vyšla jen na podporu jediného oddílu,“ vysvětlil rektor TUL Miroslav Brzezina.

Podporou svých týmů prosluly především americké univerzity, které si vybírají mezi nadanými studenty sportovní talenty. A to i ze zahraničí. Například úspěšná běžkyně na lyžích Petra Hynčicová z Liberce takto reprezentovala coloradskou univerzitu dokonce i na poslední zimní olympiádě v Pchjongčchangu.

Dvakrát ročně

Vstupenky v ceně 100 korun na univerzitní derby mezi HC Technická univerzita Liberec a HC North Wings Ústí nad Labem, které se odehraje 11. března v liberecké aréně, jsou už v prodeji. Podle společného memoranda by se oba týmy měly utkat dvakrát ročně.