Ústí nad Labem - Druhý rok hraje hokej za starší dorost Kladna a góly dávat umí. Na dresu má číslovku jedenáct, nastupuje jako střední útočník a černá hokejka má značku CCM. Maminka napekla řízky a sedmnáctiletý Petr Patyk promluvil.

Hokejista Petr Patyk. | Foto: Miroslav Vlach

Vím, že s tebou na Kladno odešel z Ústí ještě jeden šikovný hokejista. Jak vám to jde v novém kolektivu?

Je to pravda. Hokejovou extraligu staršího dorostu se mnou hraje ještě Patrik Balcar. Momentálně se zotavuje ze zranění, ale měl by do konce roku opět naskočit na led. Já vedu kanadské bodování (17/15/32) a rád bych překonal loňský rekord (56), který vytvořil Daniel Kružík. V posledním utkání v Karlových Varech jsem dal dva góly, ale stejně jsme prohráli 3:2. Mám takový dojem, že si mě už soupeři víc hlídají, a dost to bolí.

Hokejové Kladno je spojováno především s Jardou Jágrem. Viděl jsi ho v akci?

(Smích) Samozřejmě. V loňském roce jsem od něj dostal hokejku. Hokejová hala prochází generálkou, proto áčko hraje venku. Dokonce ledová plocha bude mít rozměry NHL pro případ, že by se Jarda vrátil na závěr kariéry domů. Viděl jsem ho několikrát na střídačce, jak hecuje hráče. Pro všechny kluky je to sportovní vzor. Jeho tréninky nikdo nevydrží, proto stále překonává individuální rekordy za velkou louží. Také mám osobního kondičního trenéra, bydlí ve stejné budově a pěkně mě mučí. Jmenuje se Soukup a kdybych si dal tajně brambůrky, hned to pozná.

Popiš trochu svůj týdenní program, ať si talentovaní žáčci představí, co je čeká.

Především musím prozradit, že mám ve škole individuální plán. Jsem ve druhém ročníku, studuji logistiku a finanční služby. Internát je mé bydliště, večerka ve 21.30 hodin. Každý den dvoufázový trénink, posilování, rehabilitace, běh. Mistráky se hrají v pátek a v sobotu. Jediný volný den je neděle! Svého tenisového bratrance Kubu jsem neviděl dva roky. Prostě se nesejdeme. Oba trenéři, Vejvoda Kasík, jsou bývalí hráči a nic nám neodpustí.

Zbývá ti tedy ještě čas na nějaký koníček?

Hokej, to je můj život i zábava (smích). Od pěti let jsem ale velký rybářský fanda. Jak mám delší volno, už jedu do Církvic, kde u Labe mám své nádobíčko. Vytáhl jsem na břeh pár parádních kaprů, ten největší vážil 17 kilogramů. Bezvadné rybaření jsem zažil v Maďarsku, příští rok se těším do Chorvatska. Žádnou rybu jsem však nikdy nedonesl do lednice, což nechápe zbytek rodiny. Vyfotím, změřím, pustím! To je má zásada.

Máš už vlastní fanoušky?

Mám! Na každé utkání jezdí starší sestra Nikola, někdy i mamka. Před dvěma týdny jsme měli řadu náhodných fandů na dálnici, když jsme jeli do Litvínova. Převlékali jsme se do dresů u krajnice, rozcvička byla na poli. Autobus se porouchal a než přijel náhradní, tak nám chyběly pouze brusle. Utkání jsme stihli, a dokonce vyhráli.

Petr krátce zapózoval a přidal všem klukům s hokejkou osobní vzkaz: „V kolektivu je síla, sám nic nedokážeš."