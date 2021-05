Starostka Dagmar Mužíková odmítá prodávat obecní majetek, včetně poničených lesů. Stejně tak nechce odprodat obecní byty a domy, aby si Homole u Panny udržela vliv na to, kdo se sem nastěhuje. Je příznivcem zkrášlování veřejného prostranství tradiční i netradiční cestou.

Zdroj: DeníkPo cestě do Homole jsem se ve Lhotě lekl, že porazím nějakou osobu podnapilou, která objímala ceduli se jménem vesnice. Nakonec se ukázalo, že těch opilců je tu všude spousta, desítky, a že to ani nejsou opilci, ale čarodějnice. Co se to tu stalo?

To jsou čarodějnice místních lidí, kteří se zapojili do soutěže, takové hurá akce, kterou jsme ani nevyhlašovali oficiálně, jen na facebooku. Přesto se ta informace dostala k lidem, co facebook nemají. Možná, že to viděli ve Lhotě, která začala jako první a možná se tím ta vlna spustila. Prostě viděli, jak se lidé snaží, a chtěli mít ještě hezčí čarodějnici a vyzdobili obec. Soutěž je o tři nejzajímavější čarodějnice, ale dohodli jsme se, že nádherné jsou všechny a všichni dostanou cenu.

Lidé mluvili o tom, že tu řádilo tornádo. Mohla byste přiblížit, jak to vypadalo? Tornádo tady u nás jen tak člověk nepotká.

Většinou tu máme poryvy větru, nebo vichřice, ale tohle bylo opravdu výjimečné. Někomu to může přijít jako směšná zpráva, tornádo tady v Čechách! Ale na území ČR jsme ho zažili několikrát. Tady v Homoli vyvrátilo, doslova vytočilo stromy i s kořeny a pokácelo ploty, nadělalo z nich třísky. Vytáhlo dokonce i vodu z bazénu! Nebylo to nic příjemného. Lidé se tak báli vykouknout ven, že ho ani nikdo nevyfotil. Takže nevíme ani jak bylo velké, ani jsme to nezjišťovali u meteorologů.

Teď vážněji. Když se člověk rozhlédne po okolí, vidí nádhernou přírodu, ale spoustu uschlých zničených stromů coby následek kůrovcové kalamity. Kolik vás to ročně stojí?

Odstraňování následků kalamity nás ročně stojí dva až tři miliony korun. Máme firmu, která dřevo vytěží, zajistí odbyt, ale bohužel, dřevo není v takové hodnotě, jak by mohlo, jelikož je poškozené a zeleného je pomálu. Používáme ho k výrobě zastávek, vítacích cedulí, nebo altánů. Prostě dřevo, se kterým se dá něco dělat, použijeme v obci pro radost ostatním.

Většina obcí lesy a pole prodaly, proč jste to neudělali také? Bylo by o starost méně.

Je to srdeční záležitost a víme, jak lidé smýšlejí. První informace o mně byla, že to tady všechno rozprodám, ale není to pravda. Pro mne je to všechno srdeční záležitost. Zachovat lesy, louky, bytové domy. My si hlídáme, kdo sem přijde.

Když už o tom mluvíte, je takový trend, který jsem zaznamenal i jinde, že se lidé snaží nakupovat parcely na vesnici. Jak je to tady u vás?

My jsme zaznamenali úplně šílený zájem a nápor lidí, kteří volají a chtějí k nám v téhle covidové situaci utéct z města. Nechtějí být v panelácích a potřebují prostor pro normální žití, když už se nemohou stýkat.

Na druhou stranu tady máte uprostřed obce rozpadající se dům, co to?

Bývalá Bendovna se tomu říká, protože dům obýval polesný Benda. Bohužel tahle nemovitost přecházela z vlastníka na vlastníka a nikdo ji neudržoval, až se z ní stala ruina, která ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí. Jsme ale na dobré cestě ji odkoupit od vlastníka.

Všiml jsem si, že na tak malou obec je tu víc hřišť, než jinde. Kolik jich plánujete?

Nás s místostarostkou rozčilovalo, že lidé se tu kvůli členitosti a velké rozloze neznají. Všichni si hráli na svojí zahrádce a byla potřeba je dát nějak dohromady. A kde jinde by se měli potkat, než na hřišti, které není určeno jen pro děti, ale i pro dospělé. Jsou tam fitness prvky.

Z procházky a projížďky po Homolsku. Obnovená Boží muka, kapličky, nová hřiště, i staré problémy.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Také tu máte víc opravených Božích muk a kapliček než jinde. To je taky obecní?

Kapličky si víceméně spravili místní lidé sami a nadchli nás, že mají takový cit pro původní prvky i chuť je v krajině zachovat a inspirovali také mne. Mě to nadchlo a já už se toho nepustím. Budeme je opravovat a vracet do krajiny, protože jsou úžasné a lidé si toho váží.

Na závěr, co chystáte do budoucna, jaký máte akční plán?

Lidem na Bláhově jsme schválili opravu silnice, akce je to finančně docela náročná a žádali jsme proto o dotaci, ale neuspěli jsme. Pokusíme se to řešit i nadále. Podklady a projekty máme, jsme připraveni žádost o dotace podat znova.