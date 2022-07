Vedro udeřilo i na manžele Jaroslava a Věru. Oba Ústečané, už v seniorském věku, sice celý život sportují, ale i pro ně jsou vysoké teploty už riziko. „Oba plaveme, tak víme, že není rozumné skákat uřícený do řeky, člověk se musí nejprve opláchnout. Pohybovat se ve vedru bez lahve s vodou je riskantní, ale je třeba ji pít po malých doušcích a rozhodně nehltat ledové nápoje," radí. "Samozřejmostí je zakrýt si hlavu a nepřepínat se, neběhat ani nedělat těžkou práci. Je nám oběma přes sedmdesát, a i když jsme sportovci, mohlo by nám to ublížit. Srdce máme jen jedno, všichni,“ varovali oba svorně.

Za pravdu jim dávají záchranáři, konkrétně mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník, který je sám aktivním záchranářem. „Když je člověk hodně roztopený, rozpálený a skočí do studeného bazénu, může se mu příliš prudce ochladit tělesné jádro. V tu chvíli mu přestane pracovat srdce a zastaví se. Během několika desítek vteřin dotyčný přestane dýchat, upadne do bezvědomí a utopí se, jelikož mu do plic nateče pod hladinou voda,“ popsal. Počet výjezdů sice zatím nebyl alarmující, ale to by se klidně mohlo změnit, proto mluvčí záchranné služby Voleník doporučil vyhnout se během vlny veder zbytečné fyzické námaze, věnovat se více odpočinku, buď ve stínu, nebo u vody.

Kupodivu, osobu se zmrzlinou byste zahlédli ve středu dopoledne jen stěží. Oblíbené „okénko s točenou“ ve Velké Hradební mělo minimálně dopoledne zavřeno. Na zastíněných předzahrádkách u „mlíčňáku“ a dalších podniků už to bylo lepší, ale lidé dávali přednost spíš chlazeným nápojům s ledem než „zmrzce“.

Jenže i tady je jedno velké „ale“. Ledové rozhodně nedávejte nikomu, kdo kvůli hicům kolabuje. „U dětí nezapomínejte na pokrývku hlavy a zvýšený pitný režim. V horkých dnech je třeba se šetřit. Jak poznat příznaky přehřátí, úžeh či úpal? Řečeno hodně zjednodušeně, budete mít pocit na omdlení, dopadne na vás upocenost, schvácenost, slabost, rozmazané vidění. Postiženého odneste do stínu, začněte mu podávat vlažné nápoje a pak lehce studené, nikdy ledové. Volejte krizovou linku 155. Poradíme, popřípadě přijedeme a pomůžeme,“ připomněl Voleník.

K dalším radám ve vedrech patří pečlivě si vybírat, ve které vodě se zchladíte. Často například u vodotrysků a bazénků v ulicích bývá vidět cachtající se děti či dospělí. Jenže, jak upozornil hygienik z ústecké krajské hygienické stanice Roman Šťastný, není to zrovna nejrozumnější. „Bazény na koupališti obsluha chloruje a tím i dezinfikuje, aby nebyly zdraví závadné. Kvalita vody se ve vodotryscích nesleduje, voda není kontrolovaná, protože není určena ke koupání. Může se tak do ní dostat řada nečistot, může například zahnívat a zapáchat. Nikdy nevíte, co do ní kdo hodí. Nemusí se vám stát nic, ale klidně z toho případně můžete i onemocnět. Záleží to na mnoha faktorech a nelze to předvídat,“ varoval.

Také ústecká městská policie musí ve vedrech automaticky dodržovat zvýšený pitný režim a při práci dávat větší pozor na kolemjdoucí. „Zatím jsme třeba nemuseli zasahovat u kolabujícího člověka, například seniora. Opatření kvůli vysokým teplotám jsme ale přijali na základě předpovědí počasí už před třemi dny. Zaměřujeme se na MHD, seniory, děti v kočárcích nebo děti a domácí mazlíčky, typicky psy zamčené v autech. Obdobně je třeba vyšší ostražitosti při jednání s bezdomovci a závadovými živly na ulici ve spojitosti s alkoholem, kdy se stávají nevyzpytatelnými,“ popsal ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule.

Podle náměstka primátora pro věci sociální Tomáše Vlacha se některé aspekty horkého počasí staly součástí agendy programu Zdravé město. „Pořádáme v této souvislosti například semináře, jak správně dodržovat pitný režim. Osobně chci apelovat na všechny Ústečany a návštěvníky našeho města, aby si víc všímali lidí okolo sebe. Ne každý, kdo upadne na chodníku, musí být hned opilý. Poskytněte si navzájem pomoc, jednou ji třeba budete sami potřebovat,“ dodal.