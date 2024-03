V Ústí nebude fungovat dětská pohotovost. O víkendu musíte do Teplic či Děčína

Jak vysvětlil ústecký radní Michal Mohr (SPD), který má na starosti veřejná prostranství a vyloučené lokality, během své poslední návštěvy v této městské čtvrti prý narazil na řadu problémů. „Jednak nás zajímá, zda se něco změnilo od poslední kontroly v garážích v Marxově ulici. Tady se usídlili bezdomovci a natahali do uzavřeného dvora neskutečné hory odpadu všeho druhu. Dokonce jsme tu narazili na ženu s malým dítětem, která tvrdila, že je tu na návštěvě, ale spíš bych řekl, že tam normálně bydlela,“ rekapituloval poznatky z loňského roku.

„Zároveň po tom, co roztál sníh a začíná pomalu jaro, objevily se tu jako houby po dešti odpadky. Prostě hrozný nepořádek, ten zatím necháme uklidit,“ poznamenal.

Podílet se na tom má centrální městský obvod svými pracovníky na VPP, a při likvidaci větších hromad odpadu vypomůže městská policie s alternativně potrestanými, kteří si tu odpykávají trest veřejně prospěšných prací. Ti by podle starosty obvodu Tomáše Kirbse (ANO) měli nést i tu nejhorší část úklidu, tedy například nelegálně odhozeného velkoobjemového odpadu.

„Naši pracovníci by to pak měli douklidit a dočistit, sesbírat různé rozfoukané papíry, igelity nebo popadané kusy plastů. Bude samozřejmě záležet na skladbě odpadu. O velkém úklidu v Předlicích jsem se dozvěděl začátkem týdne. Dohodli jsme se, že naše vedoucí příslušného odboru se spojí příští týden s městskou policií, aby probrali organizaci, jak ta prostranství dát do pořádku. Jedná se o území nedaleko Sklářské ulice, mezi železářstvím a tiskárnou. Loni jsme odsud odvezli na devadesát velkých pytlů plných nepořádku,“ líčil starosta Kirbs.

Zástupce ředitele městské policie Jan Novotný uvedl, že trestanci už s úklidem v prostoru Sklářské začali během čtvrtečního rána, jelikož na území města se prozatím nenachází další, tak silně zaneřáděné místo, jako právě tady.

„Některé věci bude pravděpodobně hodně těžké vyklidit svépomocí. To je už na náklaďák. Jsou tam odhozené sedací soupravy a další kusy nábytku. Pneumatiky, haldy domovního odpadu. Přitom ještě před půlrokem to tady bylo celkem v pořádku. Každý alternativně potrestaný má svůj sektor, který musí sklidit, ale opravdu to bude náročné,“ upozornil Novotný.

Podobné skládky zakládají nejen obyvatelé sociálně vyloučené periferie, ale i lidé bez domova a narkomani, či alkoholici. Nikde to ale není tak rozsáhlé, jako právě v Předlicích. Sklářská ulice je spojená se smetištěm ve vnitrobloku domů, jehož likvidace stála miliony korun.

V současnosti několik domů padlo, jiné jsou po rekonstrukci. V každém případě je nyní vnitroblok víc otevřený, a ač tu stále bývá nepořádek, není to už v takové míře, jako před lety. Domy byly v minulosti také vzhledem k nevyhovujícím hygienickým podmínkám spojeny i se štěnicemi, šváby a epidemií žloutenky.