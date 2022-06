Původně to nevypadalo na slibný rok. Nakonec ale stát vybral na daních víc, než čekal a hospodaření města Ústí i díky tomu loni skončilo s přebytkem dvě stě milionů korun. O tom, do čeho by vedení města mělo přebytek investovat, má každý oslovený Ústečan v podstatě jiné představy. Shodnou se ale na několika společných tématech.

Tím největším je pořádek v ulicích, odstranění ústeckých ostud a výrazné posílení městské policie. Ta by měla být podle nich nasazena hlavně v centru města a ve vyloučených lokalitách, jako je sídliště Mojžíř, případně v Předlicích. Dalším velkým tématem jsou silnice a chodníky. Na třetím místě pak stojí investice do trávení volného času, ty si ale každý představuje jinak, od kluziště po zoo.

Přitom zrovna zoologická zahrada je podle mnoha svých fanoušků už jen zašlým stínem své minulé slávy. „Dvě stě milionů? Tak ať dají většinu do zoo, vždyť jinak se nevrátí sloni ani orangutani. Nový pavilon by prý stál kolem osmdesáti milionů. Jak jinak ji chtějí zachránit? Salámovou metodou každý rok kousek se toho do smrti nedočkám,“ rozčílil se například Milan Vaněk z Dobětic. Do fondu na záchranu zoo město totiž přispívá deseti procenty z přebytku ročního hospodaření, což mnohým ve světle současných cenových relací ve službách a stavebnictví přijde podobně jako Vaňkovi jako poměrně málo peněz.

Vodíkový autobus Ústečany zaujal. Snad ho cestující nezdevastují, říkali

Další peníze by dotyčný vložil do nových parkovacích ploch na svém sídlišti, nebo do oprav silnic. Podobný názor s ním sdílí Střekovan Stanislav Sajdlic. „No Žukovovu, jak jinak. Tu bych opravil. Ta má taky stát kolem osmdesáti milionů. Tudy se už nedá jezdit. To jsou rány, když tudy jedete, a třesete se jak kostitřas. Trvá to snad čtyřicet let. Všichni jenom slibují a tlumiče, výfuky, kola nám zatím odchází. Zbytek ať dají městské policii, aby mohla vartovat kolem ubytoven, a něco do zoo,“ navrhl.

Další specifická přání a návrhy se týkaly hlídkování strážníků v autobusech MHD. „Jestli teď nakoupí vodíkové busy, tak bude potřeba do každého policajt na dvě směny, nebo to naši spoluobčané rozkradou a zničí. Ukradli i chodník v Mojžíři. Takže městskou policii bych posílila a postavila strážníkům v Předlicích novou služebnu. Něco ať dají na děti, nebo důchodce a zbytek na dluhy, máme jich spoustu,“ přispěla do diskuse Miluše Fikáčková ze Všebořic.

Celkové příjmy města loni přesáhly 2,539 miliardy, výdaje 2,332 miliardy korun. Většina přebytku je už rozdělena do rozpočtu, město zaplatí některé už rozjeté investice a další, které má naplánované. Zbylo 17,1 milionu. „Radní navrhují převést částku do rozpočtových rezerv, a to 9,2 milionu do investiční rezervy a 7,1 milionu do neinvestiční rezervy finančního odboru. Zbývajících téměř 700 tisíc chtějí převést do Fondu pro záchranu a rozvoj zoologické zahrady,“ informovala městská mluvčí Romana Macová.

Tábory zdražily, týden vyjde i o tisíc korun více. Zájem je přesto obrovský

Co se dluhů týká, město pokračuje ve splácení úvěrů z předchozích let. Loni splátky činily celkem 102 milionů korun, z toho splátka jistiny Evropské investiční banky 52,6 milionu, úvěru u Komerční banky 49,4 milionu. Nesplaceno zůstalo 675,1 milionu korun.

Rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) vysvětlil, že rozpočet vzniká dopředu, kdy město sice zná odhady příjmů, ale ne přesné číslo. „Přebytek je už dávno rozplánovaný ve schváleném rozpočtu. Ale co se přání lidí týká, my skutečně investujeme do oprav silnic, do škol, i do zoo, strážníkům jsme přidali a opravujeme služebnu v Předlicích. Je těžké rozdělit peníze spravedlivě, protože potřeba jsou skutečně všude a je jich málo,“ dodal.

Největší výdaje Ústí v roce 2021

V neinvestiční oblasti:

• dotace pro Dopravní podnik 272 mil. Kč

• integrovaný dopravní systém (hrazený z prostředků Krajského úřadu ÚK) 94 mil. Kč

• na opravy, údržbu a čištění komunikací 97 mil. Kč

• na veřejné osvětlení 50 mil. Kč

• na Městskou policii 112 mil. Kč

• odpadové hospodářství 81 mil. Kč

• na poskytnutí dotací v oblasti kultury a sportu 64 mil. Kč

• příspěvky na provoz pro základní školy a mateřské školky 119 mil. Kč

• příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v sociální oblasti (domovy pro seniory apod.) 236 mil. Kč

• příspěvky na provoz pro ZOO, muzeum, jesle, Městské služby, kulturní středisko, Činoherní studio a další 184 mil. Kč

• dotace pro městské obvody 164 mil. Kč

V investiční oblasti:

• varovný informační systém obyvatelstva ve výši 20,3 mil. Kč

• stavební úpravy MŠ U plavecké haly ve výši 17,3 mil. Kč

• nákup objektu trafostanice od Spolchemie ve výši 11 mil. Kč

• rekonstrukce bazénu v Jeslích města za 13,6 mil. Kč

Dlouhodobé splátky pořízených investic:

• splátka za Městský fotbalový stadion ve výši 12,7 mil. Kč

• splátka za koupi areálu UJEP Hoření ve výši 21 mil. Kč