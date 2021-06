Jejich zakladatelem je „ústecký Rocky“, tedy bývalý mistr světa v boxu ve velterové váze Lukáš Konečný. Sám přežil lockdown jen s největším vypětím, protože od státu nedostal až téměř do konce opatření žádné kompenzace.

Během té doby prodával v Edenu z okénka. „Pro pivo, ještě ke všemu dražší než v obchodě si přijde málokdo. Prodávala manželka, já, dcery. Neměli jsme ani na zaplacení jednoho zaměstnance. Občas jsme prodávali i pod cenou, například když jsme měli v tankách zásoby piva, později i sudy za mnohem levněji, než stojí dnes,“ líčil bývalý šampion.

Vládní kompenzace, když je opravdu potřeboval, nedostal. „Vůbec nic. Až teď na závěr, když přišlo rozvolnění, dorazilo pár peněz. Pro podnikatele je ale výsměch, když otevře, konečně má obrat a čím zaplatit zboží a přijde 150 tisíc. Sice je to příjemné, ale já jsem je potřeboval na začátku pandemie,“ povzdechl si.

Musel totiž platit úvěr za nemovitost, 36 tisíc každý měsíc. Potom zálohy za vodu, teplo a energie. „Někdo může říci, že se ty peníze vrátí při vyúčtování, jenže zálohy musíte platit každý měsíc a když není z čeho? Čím větší podnik, tím větší průšvih, bylo na tom hodně lidí ještě hůř než já, nebo hospodští obecně,“ myslí si Konečný.

Boxerské exhibice pořádá přibližně deset let. Začal s nimi zhruba ve stejné době, kdy otevřel hospodu, u které má prostor na postavení ringu. „Samozřejmě zaplatím nájem, ale není to nic hrozného. Ani kluci nepodávají žádné vysoké výkony, je to spíš o tom, že si mohou zaboxovat, trochu se ukázat, naladit na vítěznou vlnu a vydělat nějaké peníze. Je to o zábavě,“ řekl Konečný.

Mezi borci, kteří v neděli předvedli své schopnosti, byl i čtrnáctiletý David Novák, který boxuje 3,5 roku. Ačkoli mač skončil z rozhodnutí rozhodčích nerozhodně, pro většinu diváků byl nesporným vítězem. „Užil jsem si to, bylo to v pohodě, i když to skončilo remízou. Byla to prostě exhibice. Tady je to v pohodě, vždycky je tu plno. U boxu bych chtěl zůstat a jednou i vyhrát nějaký titul,“ svěřil se Novák po zápase.

Jeho nasazení dokázali ocenit nejen dospělí, ale i ti mladší, například jedenáctiletý Vašík, který ho vlastně viděl poprvé. „Bylo na něm vidět, že je živější a nevzdává se. On ani ten jeho protivník nebyl špatný, ale David do toho šel celým srdcem. Moc se mi líbil, i ta atmosféra tady, snad mě taťka příště zase vezme sebou,“ chválil.

Sám Konečný by rád kromě exhibicí chtěl ještě občas uspořádat pár koncertů. „Páteční se mi líbil, já jsem kontaktní člověk, lidí přišlo hodně a mě to prostě bavilo. Mám to prostě jako odreagování a možnost si konečně pokecat s lidmi, minulý a tenhle rok toho prostě všeho bylo moc,“ poznamenal.

Jinak hospodský byznys se po lockdownu povětšinou moc dobře nerozjíždí. Lidé se do restaurací vracejí pomalu. Buď se bojí, nebo si prostě nepřejí, aby je někdo obtěžoval s kontrolami očkování, či testů. „Mají toho za celý rok plné zuby a prostě nepotřebují, aby je někdo ještě otravoval v hospodě. Oni to většinou sice chápou, ale nemají na to náladu,“ poznamenal například vedoucí ústecké Hospůdky U lípy na Střekově, a zároveň Biskupské restaurace v Litoměřicích Vlastimil Žáček.

„Samozřejmě dodržujeme omezení, ale když je například smuteční hostina a hosté místo u sebe musejí sedět na zákonných rozestupech, je to pro ně minimálně zpočátku, než si zvyknou, ještě víc deprimující, než na tom pohřbu,“ dodal Žáček.