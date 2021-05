S negativním testem, potvrzením o očkování či prodělání koronaviru budou lidé smět od pondělí 17. května na předzahrádky restaurací. To platí. Nově ale zákazníky nebudou kontrolovat hospodští, jak měla vláda původně v plánu. Dohlížet na plnění nařízení mají hygienici a policisté, zodpovědnost za dodržování podmínek stanovených vládou přechází na hosty. Hospodští a restauratéři z Ústeckého kraje změnu přivítali, kontrolování hostů se jim vůbec nelíbilo.

V ústecké restauraci Na Rychtě je na pondělní otevření zahrádky už všechno přichystáno. Běžně se tam vejde 90 hostů, kvůli větším rozestupům mezi stoly a dodržování odstupů bude kapacita zhruba poloviční. „Už jen aby vyšlo počasí. Zahrádku máme připravenou. Přichystáno máme i několik testů. Kdyby některý zákazník zapomněl potvrzení nebo ho neměl, může se před vstupem k nám otestovat,“ potvrdil ředitel „Rychty“ Jiří Šťovíček. Otevření zahrádky přivítal. „Nebude to sice úplně jako plnohodnotné otevření, ale jistě to bude lepší než jen prodej přes okénko,“ poznamenal šéf ústecké restaurace, jež láká také na vlastní pivo.

Nachystáni jsou i další provozovatelé barů, hospod a restaurací v Ústeckém kraji. Otevření alespoň předzahrádek vyhlíželi už dlouho s nadějí. „Doufali jsme, že by to mohlo být i dříve. Ale jsme rádi, že konečně budeme moci otevřít. Pomůže nám to. Jsme připraveni vše dodržovat, rozestupy, dezinfekci, už se na zákazníky moc těšíme,“ řekl také Zbyněk Vondráček, majitel Pivního baru Hříbek v Žatci.

Původně vláda schválila, že kontrolovat, zda má zákazník negativní test na covid-19 či potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, budou sami hospodští. Hosty, kteří by potvrzení neměli, by nesměli pustit na zahrádku a obsloužit. Provozovatelé restaurací proti tomu ale protestovali, říkali, že nemohou prověřovat zákazníky a ztotožňovat je s jejich doklady. Při větším množství hostů by na to prý také neměli kapacity, místo obsluhování by se museli věnovat kontrolám, neustále hlídat, kdo přichází a odchází. Nelíbilo se jim také to, že by v případě nejasností a případných sporů museli ze zahrádek hosty sami vykazovat.

Vláda ale nakonec ustoupila, uznala, že kontroly ze strany hospodských by byly problematické. Ti tak nově musí ve svém zařízení jen vyvěsit ceduli, že obslouží pouze ty zákazníky, kteří splňují podmínky. Na jejich dodržování mají dohlížet při namátkových kontrolách hygienici či policisté. Zodpovědnost za splnění podmínek tak přešla na hosty.

Změnu hospodští a restauratéři v regionu jednoznačně přivítali. „Původní návrh byl nesmysl. Nemůžeme lidi kontrolovat, vymáhat po nich potvrzení. Nedokážu si představit, jak bychom to dělali. Jak bychom kontrolovali, jestli je to opravdu test toho člověka, museli bychom to ověřovat s občankou. Museli bychom na to vyčlenit další lidi, další náklady. Navíc, když by někdo nechtěl test ukázat, nebo když by nechtěl odejít, jak bychom se dohadovali. Změnu vítáme, dává to smysl, je to logické řešení,“ je rád za jiné nastavení pravidel Vondráček.

Souhlasí také restauratér z Ústí. „Určitě změnu vítáme. Nemůžeme přece kontrolovat zdravotní stav lidí. Nedokážu si představit, jak by se to dělalo,“ reagoval Šťovíček.

Možnosti, že by zákazníci daná pravidla ignorovali, se ministr zdravotnictví neobává. „Doufám, že se všichni budou chovat tak, jak je nastaveno,“ řekl Petr Arenberger po jednání vlády. Ještě před několika dny přitom šéf resortu zdravotnictví tvrdil, že je jasné, že zodpovědní mají být hostinští a toho, kdo podmínky nesplní, prostě neobslouží. Po jednání se zástupci gastronomie a hlavní hygieničkou ale nakonec vláda změnila názor. „V podstatě by to mělo fungovat tak, jako když jdou policisté zkontrolovat, zda dotyčnému bylo či nebylo 18 let,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vláda také nakonec povolila spustit bezdrátové internetové připojení na zahrádkách, to v prvotním návrhu bylo zakázané. Jenže díky němu například v některých podnicích fungují pokladní systémy. Předzahrádky mohou být od pondělí 17. května zatím otevřené od 6 do 22 hodin.

Hosté musí mít pro vstup na předzahrádku negativní PCR test ne starší než týden, nebo antigenní ne starší než 3 dny, případně potvrzení od zaměstnavatele o negativním testu. Vstupenkou na zahrádku je také potvrzení o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci v posledních 90 dnech.