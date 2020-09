Z ministerstvem zdravotnictví nařízené zavírací hodiny mají obavy provozovatelé barů a restaurací. Desátá večer je podle nich prostě příliš brzy. Tou dobou teprve začíná být v lokálech živo. Opatření má zamezit rychlému šíření nemoci covid-19.

Například v ústecké Havaně, kterou provozuje Václav Kratochvíl jako dýmkový a koktejlový bar, kvůli tomu o víkendu přijdou o polovinu tržeb. „Máme o víkendu do dvou hodin v noci. Takže teoreticky to do konce roku budou statisíce korun ztrát,“ postěžoval si. O statisících hovoří i vedoucí Hospůdky U Lípy na Střekově Vlastimil Žáček. „Všední dny nás tolik nezasáhnou, to už víme, ale pátky a soboty, kdy se lidi chtějí pobavit, to problém je. Dají si sotva pár piv a my je budeme muset vyhnat a zavřít. Dohadujte se s někým, kdo už má špičku,“ poukázal.

Hospodští prý ani nemají informace, jestli to bude kontrolovat policie a opět hrozí pokuta do tří milionů korun jako na jaře. Nejhorší finanční ztráty čekají o Vánocích, kdy padnou večírky. „Večírky v deset hodin večer teprve začínají. Bude to velmi smutné, jestli zavřou. Také si myslím, že po volbách budou vládní restrikce mnohem tvrdší,“ poznamenal Žáček.

Podle šéfa minipivovaru a hotelu Na Rychtě Martina Prachaře existují pro restaurace dva klíčové momenty. Obědy, pak je hluché období, následuje večeře a posezení u sklenice. „Uvidíme, jestli se lidem bude chtít přijít,“ řekl.

Krátká zavíračka ostatně „otrávila“ i samotné Ústečany. Například Miroslava Sklenáře. „Jsem mladý, chci se bavit. Teď přemýšlím, jestli má vůbec cenu chodit do hospody na tu chvíli. V práci jsem do pěti, to se u piva ani neohřeji a už abych šel zase domů. Už mě tyhle opatření pěkně štvou, to je pořád dokola. Panika, roušky, dezinfekce,“ rozčiloval se.

Na to reagoval provozovatel restaurace Eden na Severní Terase Martin Konečný. Ten v sobotu 26. září pořádá boxerské utkání a po něm afterparty. „Dnes ani zítra nebude koncert, ten jsem zrušil, když se hraje od osmi. Pro mne to je průšvih, odhaduji pokles tržeb na 35 procent. Mám hospodu na sídlišti, tak otvírám ve tři odpoledne. Lidi přijdou po sedmé večer a v deset se teprve rozpíjí a začínají trochu utrácet. Obsluha je teď musí všechny vyhnat, sotva začnou mít náladu. Máme i po dalších akcích,“ prohlásil.

Shoduje se s ostatními oslovenými restauratéry, že „zavíračka“ v jedenáct by byla lepší. Každá minuta prý pomůže a navíc tou dobou už si hosté dají sem tam i nějakého „panáka“.

Naproti tomu šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková podotkla, že si dovede představit, když se někdo nají a dá si jedno pivo při zachování všech opatření. „Riziko je minimální. Je to ale trochu jinak, když se v hospodě vysedává nad pivem,“ dodala.