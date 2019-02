Hostem online rozhovoru byl Miloš Musil

Ústí nad Labem - Zámek Velké Březno se v sobotu probudí ze zimního spánku. Co bude největším lákadlem letošní sezony? Uskuteční se i noční prohlídky? Na co se můžeme těšit? To a ještě víc vám zodpoví kastelán zámku Velké Březno ve středu 27. března od 10.00 hodin!

Kastelán zámku Velké Březno Miloš Musil. | Foto: DENÍK/Radek Strnad

