Nejzávažnější následky měl ale požár z úterního rána. To odsud z druhého patra vyskočil popálený muž. I proto se ve městě opět zvedají hlasy, aby Ústí hotel koupilo a nechalo strhnout. Myšlenku podporuje koalice i opozice. Majitel hotelu Jaromír Houžvička má ale prý nereálné požadavky.

Hořet v Máji začalo opět po ránu. Podle hasičského mluvčího vzplály odpadky nashromážděné bezdomovci. „Jednotka ze stanice Ústí nad Labem likvidovala požár ve druhém a třetím podlaží vybydleného hotelu,“ upřesnil. Úterní požár si ovšem vyžádal i zásah záchranné služby s vrtulníkem. V ruině se nacházelo šest lidí. Pět hasiči vyvedli ze zakouřených prostor, jednoho s popáleninami. Popálený bezdomovec, který vyskočil z okna, po pádu utrpěl další zranění.

Jak přiblížil mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník, zranění byla vážná. „Jednoho muže transportoval vrtulník do popáleninového centra nemocnice Královské Vinohrady. Druhého sanitka převezla tamtéž,“ řekl.

Incidentu přihlížely děti, které vedle na městském sportovišti absolvovaly příměstský tábor. Hasiče ten den přivolala právě vedoucí tábora Sonia Vršínská. „Místo klidného přebírání dětiček jsem musela při příchodu volat pomoc pro ošklivě popálené obyvatele z ruiny hotelu,“ postěžovala si.

Většina Ústečanů považuje ruinu bývalého luxusního interhotelu se zahraniční klientelou na pozemku o celkové rozloze kolem osmi tisíc čtverečních metrů za ostudu. „Město by to mělo nechat strhnout a náklady tvrdě vyžadovat po majiteli,“ myslí si například Vlastimil Strmisko ze Skřivánku.

Další obyvatelé města by dali přednost vyjednávání s vlastníkem. Třeba Vlasta Procházková z Klíše. „Proč ho vedení neosloví, nenabídne mu oboustranně výhodnou nabídku a pak nesežene dotace na přestavbu?“ ptala se Ústečanka.

Primátor Petr nedvědický (ANO 2011) ale vysvětlil, že majitele Houžvičku k jednání několikrát vyzvali, ale bezúspěšně. „Máme snahu to vykoupit. Pokud bychom se s ním rozumně a v krátké době dohodli, mohli bychom to zdemolovat a třeba rozšířit sportoviště. Určitě by bylo záhodno parcely udržet v majetku města jako rozvojové území,“ uvedl.

Dluhy a exekuce

Pokoušela se o to i minulá vedení. Nejprve prodej komplikovaly váznoucí exekuce, ale i Houžvičkovy představy o ceně. V minulosti hovořil o částkách 80 až 100 milionů korun. Za viníky rozvrácené živnosti a svého majetku označoval blíže neurčené mafie, které prý organizovaly loupeživé nájezdy na Máj.

„Já jsem se od počátku nebránil žádnému jednání. Nejrychlejší by samozřejmě bylo najít nějakou dohodu s městem nebo s jiným silným partnerem,“ řekl před časem Houžvička.

Exprimátorka a současná náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) připomněla, že s ním jednali opakovaně. „Chtěl za to částku v řádech desítek milionů. Přitom je to na demolici, ale nebyla s ním domluva. Samozřejmě otázkou je, jaké máme možnosti získat na demolici dotace z programů na likvidaci brownfieldů,“ zamyslela se.

Jak upřesnil „rozvojový“ náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), dotace na brownfieldy mají obvykle podmínku, že pozemek nelze pět let prodat. „Je to kvůli zamezení spekulacím s nemovitostí. Ale jinak lze získat až padesát procent z uznatelných nákladů demolice,“ přiblížil

Proti by nebyla ani opozice, třeba Vaše Ústí. „Jednoznačně jsme pro odkoupení za rozumné peníze, na demolice dotace jsou. Pak ale ponechat pozemek v majetku města,“ řekla zastupitelka hnutí Yveta Tomková.