K 31. říjnu ukončil po 28 letech provoz Lev. „Celý tým to velmi mrzí, ale nastalou situaci bohužel nebylo možné ovlivnit,“ uvedl tým hotelu na jeho facebookovém profilu. Pád Lva bezprostředně se současnou krizí v oboru nesouvisel. Společnost, která hotel provozovala, byla ale v podnájmu v nemovitosti, kterou vlastní firma v úpadku RAF Stavby – pohrobek stavební společnosti Raeder & Falge, která se dostala do problémů. Budova Lva nejspíš skončí v konkurzu. Jestli ji bude nový majitel chtít otevřít pro hotelové hosty, je ve hvězdách.

Podobně špatně to při změně majitelů dopadlo v sousedních Litoměřicích. Vlastník zdejší hotelové stálice Salva Guarda zemřel, vdova ho po několika letech prodala WIS Nemovitostem. Ty hotel provozovaly krátce, než ho zavřely. O záměrech se strategickou nemovitostí v historickém centru s Deníkem nekomunikují. Na Podřipsku hrozil stejný scénář. Ale zdánlivě neprodejný hotel Vavřinec v Roudnici nad Labem nakonec koupil nový majitel a dnes funguje pod názvem Magnolia. Podle Markéty Gaube z hotelu obvykle není naplněná ani o víkendech, ve všední dny je to s obsazeností ještě horší.

Lepší časy na obzoru

Snad se ale blýská na lepší časy, nejen Roudnickým. Z pátečních údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v posledním změřeném měsíci říjnu navštívilo tuzemské hotely o třiadvacet procent hostů víc než loni. „Stále nejsme na předcovidových číslech,“ upozornil ale ředitel CzechTourism Jan Herget. Problémy, kterým branže čelí, shrnul prezident Asociace hotelů.

„Tři roky neustálých neočekávaných omezení a nárůst cen energií,“ vypočítal Václav Stárek s tím, že náklady za první půlrok hotelům stouply o 25 procent, zatímco ceny ubytování odpovídají těm v roce 2019. „Že se v tomto oboru těžce podniká teď, je jednoznačné. Je to ale také hodně o tom, jak kvalitní služby dokážou hotely nabídnout,“ dodal prezident asociace s tím, že to platí o to víc teď, když kvůli inflaci lidé chudnou a obracejí peníze dvakrát, než je za něco vydají.

Podobné těžkosti jako na Litoměřicku zažívají hoteliéři v celých severních Čechách. Zvláštní případ představuje ústecký Vladimir, kterému za rohem vyrostla atraktivnější alternativa v podobě Clarionu. Kvůli pandemii byl Vladimir v hibernaci, ale letos na jaře ožil díky uprchlíkům z Ukrajiny. Vlastník zařízení se zachoval příkladně, když pomohl lidem v nouzi. Stát mu adekvátně tomu pomáhá příspěvkem „na hlavu“ jako ostatním poskytovatelům ubytování běžencům.

Vladimir patří aktuálně k CPI Hotels. „Ve všem vyjdou vstříc,“ chválí síť aktivista a komunální politik Karel Karika, který dohlíží na běh hotelu pro Ukrajince. Clarion je pod hlavičkou CPI Hotels už déle. „Obsazenost a výsledky jsou s ohledem na současnou situaci uspokojivé. Avšak čísel před pandemií ještě zcela nedosahuje,“ podotkl mluvčí CPI Jakub Velen.