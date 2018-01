Hračky s jedovatými ftaláty se objevily také na Bukově

Ústecký kraj – Oblíbeným hrdinkám od Walta Disneyho drží palce u obrazovek nejedna malá princezna, nad jejich panenkovským zpodobněním ale vstávají lékařům a hygienikům spíše vlasy hrůzou na hlavě.

Panenky s jedovatými ftaláty.Foto: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v posledních dnech upozornění, které varuje před nákupem škodlivých panenek, jež obsahují rakovinotvorné látky. Většina z nich se našla v obchodech v Ústeckém kraji, zejména na Chomutovsku a Teplicku.

Panenky, které vhledem i velikostí vzdáleně připomínají Barbie, vypodobňují princezny z nejnovějších seriálů z dílny Walta Disneyho.

Nejedná se ale o licencované výrobky, nýbrž o levné výlisky z Číny. Jejich cena pohybující se kolem 60 korun za kus jim určila jako místo prodeje obchody s levným zbožím. Podle údajů z ministerstva se jimi naplnily regály třeba v obchodech na teplické Masarykově třídě, na jirkovské Otvické zóně či náměstí a na ústeckém Bukově.

Hračky obsahují nebezpečné rakovinotvorné ftaláty. Ty se v plastových výrobcích používají jako změkčovadlo a limit pro jejich výskyt je velmi nízký. V panenkách je jich však přibližně čtrnáctkrát více, než zákony povolují.

„Při hře mohou estery kyseliny přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte,“ varuje před riziky hlavní hygienička České republiky Eva Gottwaldová. Nebezpečné látky napadají především reprodukční orgány, vědci se ale čím dál více shodují i na poznatku, že ftaláty se podílejí také na vzniku rakoviny jater a dokonce ovlivňují i genetiku.

„HNED JE STAHUJEME“

Jedovaté panenky teď musí podle zákona z prodejních regálů neodkladně zmizet. Vedoucí jirkovské prodejny, kde se závadné panenky našly, je po návštěvě z hygieny okamžitě stáhl.

„Zatím se nám to stalo dvakrát, že by u nás byl nějaký výrobek nebezpečný. Okamžitě ho pak stahujeme,“ vysvětluje Nguyen Xuan Viet. „Na dovozce si dáme v budoucnu určitě větší pozor, víc to budeme hlídat. Ztracené investované peníze nám navíc také nikdo nevrátí,“ popisuje obchodnické strasti prodejce.

Samotní rodiče ale obavy ze zdraví škodlivých hraček příliš nemají. „K velmi levným hračkám nemám důvěru a k těm plastovým už vůbec ne. Raději vidím u Aničky plyšáky a chceme zkusit i hračky ze dřeva, je to prý dobré na zoubky,“ říká Chomutovanka Věra Lísková.

Řada rodičů od nakupování v kamenných obchodech ustoupila úplně. „Vozí se sem kde co. Já už nakupuji jen přes internet v prověřených obchodech a pouze hračky s certifikátem,“ uzavírá maminka dvouročního synka Eliška Hubálková.