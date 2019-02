Dominanta Ústí nad Labem totiž slaví jubileum. Král Jan Lucemburský ji nechal vybudovat k ochraně labské plavby, stavba byla hotová v roce 1319. A jak bude oslava výročí vypadat? „Na akci zahraje Sváťovo dividlo a děti tu budou dobývat hrad. Další program ještě během jara upřesníme,“ uvedl kastelán Střekova Pavel Kučaba.

Pane kasteláne, loni jste mluvil o možné spolupráci Střekova s Činoherním studiem. Jak to dopadlo?

Spolupráce s Činoherním studiem na prázdninové představení zatím nebude. Činoherák má úspěšný projekt Divadelní zahrada, ve kterém chce i během léta 2019 pokračovat.

Co to znamená pro hrad Střekov a co pro divadlo?

Musíme náš projekt pozměnit, alespoň co se jeho zaměření týká. A oslovit více divadelních spolků, aby nabídka zábavy byla pestřejší.

Co plánujete k oslavě výročí vzniku hradu?

Výročí 700 let připadalo na leden, ale slavit ho budeme s návštěvníky v září. Program bude pestřejší a bohatší, ještě ho upřesníme.

Pořadatel Martin Královský každý rok zvažuje, zda festival Střekovské hudební léto udělat, nebo ne. Prozatím vždy byl. Je to i díky vstřícnosti Lobkowiczů, majitelů hradu Střekov?

Ano. I letos festival bude, a to 11. ročník. Je to hlavně zásluha pana Královského a správa hradu se mu snaží maximálně vyjít vstříc a trochu mu to ulehčit.

Už znáte letošní program?

Ano, letošní program už je znám, je dostupný na stránkách festivalu strekovskehudebnileto.cz. Nabídne čtyři koncerty interpretů z Čech, jedinou výjimkou bude vzpomínka Jana Vodňanského na geniálního písničkáře a autora hudby pro děti a večerníčky Petra Skoumala.

Zdražíte vstupné?

Ano, letos už se bohužel navýšení vstupného nevyhneme. U dospělých jsme zdražili vstupné z 85 na 100 korun. Děti a důchodci nyní zaplatí 80 korun, rodinné vstupné je 220 korun. Naposledy jsme zdražovali v roce 2015 a náklady za tu dobu opět narostly. Rostou ceny energií, náklady na údržbu i opravy. Investujeme do expozice a i pravidelný návštěvník se bude moci pokochat doplněnou expozicí.

Sezona startuje 23. března. Jak jste zahájení pojali?

Nebudou chybět kejklíři, šerm nebo Sváťovo dividlo.