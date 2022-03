Byli to obyčejní lapkové, kteří terorizovali okolí, a tak ani nestálo za to se o tom dál zmiňovat? Spáchali činy tak hrozné, že i pouhý jejich výčet by vyvolal další problémy? Anebo měla likvidace hradů mnohem hlubší význam a jejich obyvatelé nějak ohrožovali základy panovnické moci? Spekulacím nahrává listina, která se sice o zničení oněch čtyř míst nezmiňuje, ale mohla by s nimi nějak souviset.

Pro pochopení významu zmiňované listiny je nejprve nutné znát širší souvislosti. Dne 11. října 1347 zemřel císař Svaté říše římské národa německého Ludvík IV. Bavor. Začala strkanice o císařskou korunu. Tu chtěl pro sebe získat právě český král. Jenže na podzim roku 1348 pořád ještě stála v Říši proti Karlovi silná opozice. Vedl ji Ludvík Braniborský, syn nedávno zemřelého Karlova soka, císaře Ludvíka IV. Bavora. Opozičníci připravovali volbu svého protikandidáta. V sázce bylo Braniborsko a Dolní Lužice.

Oběma soupeřům nezbylo než hledat spojence. V případě bezprostředních sousedů českého království, míšeňských markrabat z rodu Wettinů, byl úspěšnější Karel IV. Na přelomu let 1348 a 1349 strávil celý měsíc na jejich sídle v Drážďanech. Události a problémy v Čechách vyřizoval pomocí dopisů a listin. Česko-německé pomezí bylo tou dobou divoké místo, vedly tudy kupecké cesty do vnitrozemí. Od Prahy přes Stebno, Hostovice a Ústí se táhla skrz Nakléřovský průsmyk až do Halle an der Saale nedaleko Lipska Solná stezka. Zdá se, že bylo potřeba zajistit její bezpečnost. Útoky na kupecké karavany zřejmě patřily k letitým problémům, trvajícím celá desetiletí. O potřebě zajistit na stezce bezpečnost se v jedné z listin zmiňuje už Jan Lucemburský v lednu 1327.

Jeho syn Karel IV. během své návštěvy Drážďan poslal domů do Čech řadu dopisů. Ve dvou se zmiňuje i o Ústí nad Labem. Prvý z 20. prosince 1348 souvisel se zajištěním pořádku v pohraničí. Budoucí císař dával všem na vědomí, že Ústečané zlikvidovali "… dvory v Chuderově, Přestanově, Strádově a Jílovém na jeho příkaz a nemají být nikterak stíháni", a zároveň sliboval, že situaci dořeší po svém návratu do království. O důvodech nikde nemluví.

Jedno z možných logických vysvětlení se nabízí samo. Zdá se, že král ústeckým přikázal zničit zemské škůdce, loupeživé rytíře operující ze svých sídel na Solné stezce vedoucí přes Nakléřovský průsmyk. Poškozovat mohli nejen kupce české a německé, ale všechny, jež tudy putovali za obchodem. Což ambicióznímu panovníkovi, o němž se dnes školáci učí jako o Otci vlasti, jistě nedělalo přílišnou reklamu. Ve skutečnosti to muselo dost poškozovat jeho autoritu. Zda to tak bylo, ovšem nelze říci se stoprocentní jistotou.

V pozdějších královských listinách ani městských kronikách o tomto policejním zásahu není nikde ani slovo. Buď akce ústeckých ozbrojenců byla tak důkladná a věděl o ní kde kdo, že už nebylo o čem dál hovořit. Nebo to všechno mělo jiné důvody a platila nějaká úmluva s královským majestátem, že se o ní na příště pomlčí.

O dva dny později, kdy Karel do Čech napsal, že kvůli zničení čtyř dvorců nemá Ústí nikdo popotahovat, připravil další listinu opatřenou svou královskou pečetí. Právě tu, nad níž můžeme spekulovat, že ji Ústí daroval za odměnu. Působí, jako by ji psal ve spěchu a narychlo. Potvrzuje všechna městská privilegia i ta, o něž se Ústí přelo s Litoměřicemi. Ty proto vyslaly do Drážďan deputaci, aby zde dosáhla potvrzení práva skladu obilí, soli, ryb, vína a dalšího zboží.

Karel se k ústeckým výsadám vrátil další rok v už klidnější atmosféře a 23. listopadu 1349 vydal dvě konfirmační listiny, potvrzující plné znění čtyř listin Jana Lucemburského z 22. dubna 1325, 19. ledna 1327, z 28. července 1335 a 29. května 1339. Vlekoucí se spor mezi Litoměřicemi a Ústím ukončil smírem po dalších dvanácti letech v roce 1351, stanovujícím přesná pravidla obchodování, která byla pro Ústí více než přijatelná. Další královská privilegia město obdrželo v roce 1372 v souvislosti s Karlovým zájmem o labskou cestu.