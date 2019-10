Hluboké praskliny a drolící se beton. Seschlý těsnící tmel v dilatačních spárách, kterými sem tam prorůstá plevel. Takový obrázek se naskýtá při procházce podél protipovodňové hráze na Střekově.

Obyvatelé okolních domů na to shlížejí se znepokojením. Není divu, jejich domovy při posledních velkých povodních před šesti lety zalilo Labe do výšky prvního patra. „Uvítáme, když město udělá revizi stěny a nechá ji cvičně sestavit. Minimálně od roku 2016 jsem ji neviděla stát. Hráz není moc udržovaná, měla by být v perfektním stavu,“ kritizovala zdejší obyvatelka Jaroslava Fajglová.

Střekovská mobilní protipovodňová stěna je kilometr dlouhá a má odolat dvacetileté vodě. Na padesátiletou z roku 2013 zábrany nestačily. Hladina tehdy překročila deset metrů a voda přetekla.

Povodně v roce 2013:

a v roce 2002:

Nyní je celý systém ve správě Městských služeb. Skládá se z metr vysokého a šest metrů širokého valu, v němž je do hloubky zapuštěna železobetonová hráz, a z hliníkové stavebnice mobilní dvouapůlmetrové stěny.

Vyrostla v roce 2008, kdy byl primátorem Ústí Jan Kubata a starostou střekovského obvodu Vlastimil Žáček. „Dohodli jsme tehdy, že její sestavování budou nejdéle po dvou letech cvičit zaměstnanci Městských služeb a zdejší dobrovolní hasiči. Jsou tam také čerpadla, která je potřeba kontrolovat. Střekovská koalice akorát politikaří a dělá si navzájem naschvály. Měli by radši začít pořádně makat,“ upozornil Žáček.

Současný starosta Petr Vinš slíbil, že stav hráze nechá prověřit. „Střekováci mají v tomhle pravdu. Taky mě zajímá, kdo a jak často dělá revize, cvičí sestavování a podobně,“ řekl Vinš.

Hráz podél řeky financovalo Povodí Labe 95 miliony korun. Hliníková stěna pak stála město Ústí zhruba 25 milionů korun. „Prohlížíme ji každý měsíc. Velké kontroly jsou plánované každého půl roku, kdy se tu sejdou zástupci Povodí Labe,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Městských služeb Martina Žirovnická. Podle ní dilatační spáry nemusí těsnit, protože spodní díl mobilní stěny je vybavený těsnícími gumami.

Vyzkoušejí čerpadla

Sestavení stěny nařizuje povodňová komise. Ta například rozhodla vyzkoušet v polovině listopadu čerpadla protipovodňových opatření na protilehlém břehu řeky u nádraží.

Místní ale poukazují na stav voděvzdorného betonu. Přijde jim zvláštní, že sotva po deseti letech na něm jsou na mnoha místech praskliny, na některých místech je pak patrná vodní eroze. Na stav betonu může dát odpověď jen jeho rozbor.

Lidé na Střekově však z povodně obavy mít nemusejí. Alespoň v příštích týdnech. „Meteorologická situace tomu nenapovídá,“ dodala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.