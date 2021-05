Kampaň učí děti šetrnosti k životnímu prostředí. Poznali to i v Libouchci.

Kampaň obyčejného hrdinství učí děti šetřit životní prostředí | Foto: archiv ZŠ Libouchec

Zapojilo se 25 tisíc lidí a ušetřilo se 332 500 litrů vody, což je asi 1900 plných van. Zasadilo se tolik stromů a rostlin, že by pokryly 14,5 tenisových kurtů a dva fotbalové stadiony. To je jen malý výčet výsledků z posledních dvou ročníků Kampaně obyčejného hrdinství, do které se mohou zapojit všechny školy a školky v České republice. Letošní třetí ročník odstartoval 19. dubna a potrvá do 23. května. Tato kampaň se snaží poukázat na dopady člověka a jeho počínání na životní prostředí. Zároveň ale ukazuje, jak toto počínání zlepšit.