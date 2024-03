Úplnou novinkou na ústecké scéně zábavy je zmíněný retro koktejl bar. V nedávné minulosti se v místě nacházel sport bar Krijcos, nonstop, který disponoval životem v jakoukoliv denní dobu. Následně jej vystřídalo kasino s výherními automaty a ruletou.

Nyní je z prostorů podnik pod názvem Charlie's Bar & Club. Jde o retro bar po vzoru amerických klubů z druhé poloviny 20. století. Prim zde hrají koktejly, atmosféru umocňují třeba snímky ve stylu slavného filmu Pomáda, napadne vás i kultovní Pulp Fiction. Nechybí tapety s Marilyn Monroe a další rekvizity neodmyslitelně spjaté s unikátní a nezapomenutelnou dobou.

„Majitel prostorů je pořád stejný, jen se rozhodl utvořit místo, kam se lidé mohou jít bavit a okusit něco nového. Máme to stavěné na koktejlech. Minulý týden jsme si slavnostně ťukli a zatím neformálně pokřtili zkušební otevření. Ještě před sebou máme dlouhou cestu k dokonalosti, budeme postupně přidávat další drinky a koktejly, studenou a teplou kuchyni, dezerty, nezapomenutelné akce, tematické večery, živé přenosy, ale zatím nebudeme prozrazovat úplně všechno,“ srší energií zaměstnanci nového baru v srdci Ústí.

Z novinky jsou nadšení i Ústečané, kteří už podnik okusili, o víkendu klub prošel úvodní zatěžkávací zkouškou. Přestože nejde o restauraci, něco podobného prý v Ústí chybělo.

„Návštěva stála za to! Obsluha perfektní a interiér opravdu krásný. Super zážitek,“ napsala na sociální sítí Facebook například uživatelka pod jménem Nikča Pohlodová. S pozitivní odezvou nebyla jediná, zaujala podoba podniku i celkový nápad.

Mezinárodní kuchyně z východu

Jen o pár vchodů dál, kde kdysi stála hospoda Na Předmostí, lze nalézt další novotu - prodejnu Multi Cook nabízející ručně vyráběné mražené jídlo. I na tuto novinku si lidé zvykají, obchod je v provozu zhruba měsíc.

V nabídce jsou konkrétně vareniky, zrazy, čebureky, pelmeně, tedy těstovinové taštičky či knedlíčky plněné směsí na mnoho způsobů. Jde o oblíbené pokrmy především v zemích bývalého sovětského svazu. Nechybí ani tradiční boršč. V obchodě lze ale sehnat i kotlety, nugetky, karbanátky, masové kuličky, plněné papriky, klobásy či téměř dvacítku druhů palačinek.

„Všechny výrobky tam dělají ručně, můžete se i dívat. Jídlo je o něco dražší, ale zaplatíte si kvalitu. Byla jsem tam poprvé a rovnou koupila boršč,“ říká Petra Matějová s tím, že v novém obchodě nebyla naposledy.

V Hrnčířské ulici se jí zamlouvá i pekárna na straně zastávek MHD, což je další obchod, který v poslední době oživuje místo. „Hodně lidí si tam stěžovalo na nekvalitu, teď už je prý lepší. Otvírají brzy, dá se tam i sedět, je to fajn prodejna, už napohled vypadá dobře,“ pokračuje Petra Matějová.

Co je to s Barborkou?

Jednapadesátiletá Petra zároveň s nostalgií vzpomíná na kdysi prestižní cukrárnu Barborka, což je naopak podnik, který Hrnčířskou ulici na rozdíl od jiných údajně příliš nezkrášluje. Petra v Barborce pracovala před třiceti lety jako prodavačka.

„Pamatuji vyhlášenou zmrzlinu s mnoha druhy, jen zmrzlině patřila půlka cukrárny. Vedle byly zákusky, cukrárna tehdy měla obrovskou reputaci, zažívala jsem to z první ruky. Bohužel dnes je to zvláštní místo, cukrárna šla dolů. Není se co divit, když se podíváte, co tam sedí za lidi,“ tvrdí smutně. Kritika kdysi oblíbené cukrárny v posledních letech sílí. Deník se snažil zkontaktovat dlouholetého majitele Barborky, ale ten na opakované telefonáty zatím nereagoval.

Kromě nového retro klubu, prodejny s mraženým jídlem, cukrárny, sázkové kanceláře či španělské restaurace lze v Hrnčířské ulici narazit na lékárnu, domácí potřeby, květinářství, drogerii nebo několik obchodů s potravinami. Památné zelené ostrůvky, které stály i na přilehlém Mírovém náměstí, byly odstraněny během rekonstrukce před osmnácti lety. Ulici v současnosti zdobí dvě stromové aleje.