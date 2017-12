Hrneček od celebrity nebo triko od umělce. Sbírka pro Klokánky pomůže i vám

Ústecký kraj – Věnovanou částku můžete letos proměnit za dárky od známých osobností.

Děti. Právě o jejich bezpečí a pohodlí v Klokáncích jde. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Dobré skutky se dělají vždy s nezištnými úmysly. Když se vám ale organizátoři dobročinných sbírek rozhodnou dát dárek, proč toho nevyužít a neulevit třeba ježíškovskému seznamu. Fond ohrožených dětí pořádá každoroční vánoční sbírku pro Klokánky a prostředky pro něj se snaží sehnat i řada spřátelených organizací. Peníze, které se rozhodnete věnovat, u nich můžete směnit za zboží, které navrhli třeba celebrity nebo umělci.

Netradiční formu pomoci zastřešuje projekt s názvem KlokArt. „Vznikl úplně na zelené louce za účelem nám pomoci. Oslovuje známé osobnosti, které pro něj vytvářejí výrobky. Výtěžek z prodeje pak putuje na náš účet,“ popisuje Jan Vaněk, předseda Fondu ohrožených dětí, pod které Klokánky spadají. „Funguje od loňského května a za tu dobu se mu podařilo získat už více než milion korun,“ dodává Vaněk.

Pro letošní Vánoce si KlokArt připravil novinku, která potěší nejen pravidelné přispěvatele Fondu ohrožených dětí. „Skrze objednávkový formulář na webu Merchator můžete podpořit přímo konkrétní zařízení, třeba ve vašem městě. K objednávce připojíte poznámku Chomutov, Ústí nebo Praha a peníze půjdou na účet vybrané pobočky,“ vysvětluje manažerka projektu KlokArt Ivana Valkusová. Na účet odchází celá částka, kterou kupující zaplatí.

Klokánky pečovaly o tisíce dětíV současné době se Klokánek stará o 260 dětí v patnácti pobočkách po celé České republice. „Od jeho založení v roce 2000 Klokánky prošlo celkem 7359 dětí, z toho třetina byla mladší tří let,“ dodává Jan Vaněk.

A co je vlastně v nabídce? Můžete si vybrat třeba tričko od zpěváka Matěje Rupperta či baviče a režiséra Jakuba Koháka. Pokud jste fanoušky žlutých trabantů, potěší vás i kolekce hrníčků cestovatele Dana Pribáně a milovníci alternativy jistě nenechají bez povšimnutí nákupní tašky od kreslířky Lény Brauner.

V Chomutově chybí plenky i postýlky

Kdo dává raději přednost osobnímu kontaktu a pomáhá rád spíše na místě nebo by chtěl pomoci spíše materiálně, může zamířit s darem do chomutovského Klokánku osobně. Pobočka se momentálně stará o třináct dětí a schází ji bohužel i věci denní potřeby. „Přivítáme plenky, příkrmy pro děti, oblečení. Velkou radost by nám udělal i dárce, který by věnoval dětskou postýlku,“ vyjmenovává vedoucí chomutovského Klokánku Karin Sobotková. „Ale přivítáme cokoli a všem dárcům, ať jednotlivcům, soukromým firmám nebo městu jsme velmi vděční. Bez nich bychom fungovat nemohli,“ upozorňuje Sobotková.