Majetek, který by leckdo mohl považovat za morbidní, převezme město Ústí nad Labem. Celé desítky hrobek na všech hřbitovech po celém svém území. Spravovat je budou, tak jako ostatně všechny ústecké hřbitovy, Městské služby. Informaci potvrdila městská mluvčí Romana Macová.

Hřbitov ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem. Ilustrační foto. | Foto: Vilém Maruš

„Týká se to celkem 89 hrobek. Z toho 23 se nachází na Střekově, na pohřebišti v Krásném Březně pak 47, ve Skoroticích je jich 14 a ve Svádově pětice. Všechny jsou umístěné na pozemcích v majetku města Ústí nad Labem,“ uvedla mluvčí. Jak je to možné? Městské služby totiž zaznamenaly, že byly opuštěny v období od 1. října 2005 do 31. prosince 2013, a proto k nim nabylo dle zákona vlastnická práva. Návrh bude ještě předložen ke schválení ústeckým zastupitelům.