O převzetí šesti hrobek do majetku města rozhodnou v červnu ústečtí zastupitelé. Všech šest, některé i navzdory své zchátralosti patří ke klenotům hřbitovní, přesněji funerální architektury v okrese. Čtyři z nich už dokonce procházejí návrhem na prohlášení kulturní památkou.

O některých rodinách, které hrobky vlastnily, víme dost. Jména jako Schicht, Wolfrum, Wölfel či Köhler jsou nerozlučně spjata s historií Ústí. Nesou obrovský podíl na jeho přeměně v moderní metropoli severních Čech. Další dvě, Baselt a Futer, většinou nikomu nic neřeknou.

Zatímco Johann Schicht založil fabriku na Střekově, Alexander Wölfel byl továrníkem a ředitelem Spolchemie. Architekt Alwin (Alois) Köhler v ústeckém okrese vybudoval úspěšnou stavební firmu. Podnikatel Carl Georg Wolfrum měl svou textilku, přivezl do města první parní stroj, inicioval založení novin, působil v komunální i státní politice. Naopak, Anton Baselt není příliš známý. Historici o jeho rodině vědí, že bývali majiteli realit a nejspíš žili z nájemného. „Jejich hrobka, neogotická kaple, překvapivě dobře zachovalá, patří k tomu nejlepšímu, co z funerálních staveb na Ústecku máme,“ přiblížil historik a ústecký radní Martin Krsek (PRO! Ústí).

Pozornost si zaslouží také rodina Futerových. Nebyla německá jako ty předchozí, ale česká. Do Ústí nad Labem se přistěhovala začátkem minulého století. Otec odcestoval do Ameriky, aby vydělal peníze. Když se vrátil, koupil tu činžovní dům. Velkolepá hrobka, kterou rodina nechala postavit, ovšem nebyla pro něj, ale pro jejich pětiletou dceru. „Nalezneme zde ztvárnění motivu, kdy anděl bere holčičku z náručí matky. Sousoší je bohužel poškozené, ale jako autorská práce pravděpodobně zobrazuje skutečné tváře dcery a maminky,“ zmínil Krsek s tím, že hrobka je nejvýpravnější v okrese.

Převzetí hrobek do městského majetku bude na nejbližším zasedání předkládat zastupitelům k projednání náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). „Měl by to být počin kulturního města, které se hlásí ke své historii. Všechno to jsou hrobky staré kolem sto let. Rádi bychom je dali do pořádku. Překvapivě se nám už i hlásí soukromé firmy, které by se na tom chtěly podílet,“ informoval.

Jak to vypadá, s převzetím hrobek, které vychází z metodiky Úřadu vlády ČR, by neměly být větší problémy. Doporučila ho majetková komise, proti není ani opozice, například komunisté. „Myslím si, že na historii bychom měli dbát. Neměli bychom to nechat zchátrat. Peníze se najdou určitě někde v rezervách, nebo z úvěru. Minimálně na zakonzervování, když už ne na okamžitou rekonstrukci,“ řekl Pavel Vodseďálek.

Koaliční rebel zastupitel Lukáš Blažej (Piráti/PRO! Ústí) měl určité výhrady, ale chce to také opravit. „Doufám, že to město nepřevezme a pak to nenechá dál chátrat. Měl jsem možnost objet majetek města a některý je dost zanedbaný. Například v Lindavě byl zchátralý dům, který podle mého názoru už ohrožoval okolí,“ dodal.