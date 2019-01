Ústí nad Labem - Rozpočet Ústeckého kraje může v krátké době potkat nevídaná rána. Hrozba, že bude muset uhradit dotace, které může zpět požadovat Evropská unie. O tom, že tomu tak bude, se v kuloárech mluví stále častěji a vedou se o tom i jednání na politické úrovni.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Internetový deník Aktuálně.cz tvrdí, že region Severozápad má vrátit 3 miliardy korun a až 4,5 miliardy nedostane.

Takové hrozby údajně vznáší Evropská komise, která vychází z auditů některých projektů. Předseda výboru regionální rady Jaroslav Komínek včera Ústeckému deníku řekl, že nic není jasné. „Jediné co je, je jedna předběžná zpráva z Evropské komise. Ještě vůbec o ničem nebylo rozhodnuto," uvedl Komínek.

Podle něho zpráva vychází ze zprávy auditorské kanceláře Deloitte, kterou ale politici v severozápadních Čechách označují za plnou chyb. Našli v ní jeden markantní příklad, kterým se ohánějí. Dotaci na ústecké muzeum. Podle zprávy tuto dotaci žádal Ústecký kraj. Ve skutečnosti ale muzeum stavělo město Ústí nad Labem. „Ministerstvo financí má do konce září poslat do Bruselu připomínky. My samozřejmě naše připomínky připojíme," řekl Komínek.

Pokud se ale budou peníze vracet, vše půjde na vrub krajům. Ministerstvo financí možnost, že by evropské sankce vzal na svá bedra stát, rozhodně odmítá. Minulý týden se to dozvěděli i krajští politici na jednání, tvrdí mluvčí ministerstva financí Jakub Haas.

„Korekci by měly uhradit kraje tvořící dotčený region soudržnosti. Tuto odpovědnost lze odvodit zejména ze skutečnosti, že veškerá zásadní rozhodnutí v rámci Regionální rady, včetně schválení programových dokumentů a výběru projektů, činí Výbor regionální rady, jehož členy jsou ze zákona zastupitelé dotčených krajů, zvolení jednotlivými krajskými zastupitelstvy," vysvětlil Haas.

Kraj zatím s něčím podobným nepočítá. „Ještě vůbec nebylo rozhodnuto, že by se měly nějaké peníze vracet. A nevidím důvod, proč by se vracet měly," uvedl náměstek hejtmanky Pavel Kouda.

Regionální operační program Severozápad provází již dlouhou dobu řada skandálů a podezření. Bývalého ředitele úřadu soud již kvůli braní úplatků odsoudil, zatčeni jsou i další lidé. Kriminalisté nyní řadu projektů placených z dotací prošetřují.