Přicházejí přesně na určený čas. Někdo s rouškou na obličeji, někdo s respirátorem. Desinfekce nikomu nevadí, po chvilce zaujímají svá místa za stolem. Dalo by se říci, pouze reprezentační vzorek, nebo zdravé jádro Klubu seniorů v Trmicích.

Nejraději by tu obličejovou ozdobu odložili do koše, čas nezadržitelně letí do cílové rovinky a oni mají stále tolik plánů.

„Neznám průměrný věk Klubu seniorů, nikdy jsem to neřešila. Věk je jenom číslo v kalendáři! Před rokem jsem měla na seznamu 59 jmen, dnes to bude o něco méně, ale další se hlásí,“ uvedla organizátorka akce Eva Tomsová.

„Říká se, že stáří patří k životu, ale někdy ani prášky nezabírají. Ještě, že je tu skvělá parta. Dlouho jsme se neviděli, dnes jsme se sešli mimořádně v naší klubovně, abychom projednali přípravu na letošní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. Mám taková dojem, že to bude už devátý výjezd do hotelu Mas," dodala Eva Tomsová.

Osmý ročník byl skutečně zajímavý. V loňském roce bylo do Sezimova Ústí přihlášeno kolem stovky seniorů z Ústí. „Postupně se odhlašovali jednotlivci, nakonec jsme jeli pouze my. Dvacet statečných z Trmic. Samozřejmě, že program do značné míry narušil koronavirus, ale personál hotelu Mas byl skvělý, vedení nám vycházelo všemožně vstříc. Kdo se odhlásil, dostal zpět své peníze, nikdo si nestěžoval," pokračovala předsedkyně klubu.

„Před týdnem jsem dostala novou nabídku pro letošní rok, startujeme 28. července. Podmínkou je druhá dávka očkování. Ze šedesáti plánovaných míst mám už čtyřicet obsazených, všichni s první dávkou vakcíny a touhou po poznání. Autobusové zájezdy do okolí Tábora jsou opravdu krásné," tvrdí paní Tomsová a odvolává se na zkušenosti z minulých let.

Termín na vyplnění závazné přihlášky byl stanoven, otázky zodpovězeny, přišel čas na perličky a slovo si vzala opět pořadatelka.

"Když je hotel Mas plný, tak se při závěrečném večírku losuje zvláštní tombola. Tři hosté obdrží slevový kupon na pobyt v hotelu Mas pro příští rok (100 %, 50 %, 25 %). Loni jsme tam byli pouze my, tak to bylo jasné. Sever byl na bedně," s úsměvem končí přátelské posezení paní Eva a oči přítomných se podezřele lesknou.

Žádná griotka, vaječný koňak, pralinky. Ti lidé se respektují, vzájemně si pomáhají, chtějí si užít stáří. Ani koronavirus je neporazil!

