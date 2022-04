„Nejprve jsme museli vypudit jednoho bezdomovce, který si tu udělal bivak. Dostal tři týdny na to, aby se odtud vystěhoval, nechtěl jsem být vysloveně bezcitný. Jenže za tu dobu se nestalo vůbec nic. Tak mi nezbylo než dojít s policií a regulérně ho vystěhovat,“ líčil nový majitel hvězdárny Vít Musílek.

Velkou pomoc při následném úklidu smetiště, který po bezdomovcích a vandalech zůstal, poskytli lidé z Telnice. „Starosta Jan Doubrava nás zkontaktoval s lidmi, kteří přijeli čtyřkolkami a odvezli odtud čtyři valníky nepořádku a odpadu. Byly tu stará kamna, trubky, válelo se tam prostě kdeco. Všechno jsme to vymetli a uklidili tam,“ pokračoval Musílek.

Telnický starosta Doubrava přitom díky odmítá s tím, že zatím vlastně obec nic moc neudělala. Přitom na rozvoji hvězdárny má radnice zájem. „Rádi bychom směnili pozemky s Lesy ČR, protože pozemek, na kterém budova stojí, je skutečně malý. Bylo by potřeba, aby tam měli prostor i na další aktivity, které by přitáhly turisty. Rádi bychom nabídli pomoc s dotacemi například z MAS Labské skály nebo Euroregionu Labe. Potíž ale je, že vystupuje jako podnikatel, kdyby byly spolek nebo neziskovka, bylo by to jednodušší. Budeme muset počkat, jaké dotační tituly a výzvy budou k dispozici,“ poznamenal.

V současné době kryje vchod do hvězdárny mříž a zámeček na heslo. Za mříží se nachází desítka archivních materiálů s textem k přečtení nebo dokonce po naskenování kódu telefonem k poslouchání. Návštěvník se například dozví, že původní hvězdářský dalekohled je nyní na hvězdárně v Ondřejově. „Kontaktoval jsem je, abych ho získal zpátky. Ale oni mi vysvětlili, že byl na základě Benešových dekretů a údajně protičeské činnosti po válce zabaven s celou hvězdárnou, kterou původně do správy dostala Karlova univerzita,“ popisoval Musílek.

Přesto se na teleskop byl podívat, a dokonce získal od univerzity řadu informací o vzniku hvězdárny, o vědecké činnosti, kterou se tu zaobírali, než bylo její vybavení kompletně rozkradeno. „Ono se univerzitě i hvězdárně v Ondřejově líbí, co tu děláme. Tak nám pomohli v rámci svých možností. Máme teď staré plány z roku 1929, teleskop vyrobili v roce 1925 a na světě jich je jenom pár,“ pokračoval v líčení nový vlastník.

Kromě sledování hvězd a hvězdářské observatoře tu byla ještě meteorologická stanice, přičemž i k tomu by se tu rádi vrátili, třeba ke sbírání údajů. Jenže například sledování délky slunečního svitu by mohl být problém, jelikož okolní stromy už jsou velmi vysoké. I o takové trable se bude muset hvězdárenský tým postarat.

Sklepení už pro veřejnost připravené je. Kdo se chce přijít podívat, stačí, když bude sledovat web a facebookové stránky s novinkami. Když zatelefonuje, dozví se, jak na to. „Co se našeho projektu týká, máme možnost, jak mohou zájemci pomoci, když si na Hithitu najdou náš projekt,“ informoval.

Jednou z atrakcí by se měl stát neviditelný dům, tedy srub, kolem kterého jsou zrcadla a zevnitř je vidět ven, nebo do budoucna umístění bublinových domů a další. „Mohlo by tu být místo, kde lidi, když budou chtít vidět hvězdy, budou tam, k dispozici budou mít teleskop a další. Budeme nabízet tuhle službu, bude to jeden ze zdrojů na opravu,“ dodal.