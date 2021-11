Právě hranici tisíc nových případů Ústecký kraj poprvé od jara překročil tento týden. S testováním ve školách zasažených covidem by pak mohl pomoci mobilní očkovací tým.

Zdroj: DeníkJaká je koronavirová situace v Ústeckém kraji?

Bohužel neustále čísla rostou. Museli jsme řešit za celý kraj i více než tisíc případů za jediný den, v každém okrese to bylo okolo 150 případů. Stále se jedná o školy, onemocnění se nám ale už šíří i v rodinách s dětmi, ve firmách. Dá se říct, že už možná ani nebudeme mluvit o ohniscích jako spíš o komunitním šíření.

Je možné říct, která věková kategorie je nejvíce zasažená?

Zasažené jsou úplně všechny věkové kategorie. Bohužel se nákaza začíná opět výrazně šířit mezi seniory. Pravděpodobně karanténované děti tráví čas u babiček a dědečků.

Ústecký kraj je na tom poměrně dobře, je možné říct proč tomu tak je?

Myslím si, že to bude tím, že každá vlna má nějaký směr. Zatímco loni jsme patřili k těm horším a šlo to od západu na východ, nyní to jde z východních krajů směrem k nám na západ a že se tomu nevyhneme, je to jen otázka času. Kolegyně mne utěšuje, že máme větší proočkovanost. Navíc hodně lidí nemusí mít očkování v českých registrech, přesto očkovaní jsou, protože mají vakcínu z Německa, kde pracují třeba v sociálních službách nebo ve zdravotnictví. To platí především pro regiony, ze kterých hodně lidí jezdí za prací do sousední země.

Za týden je v Ústeckém kraji přibližně 4500 nových případů. Tomu odpovídá i počet kontaktů, který je několikanásobkem tohoto čísla. Jak se daří trasovat?

Špatně, nestíháme úplně všechno vytrasovat. Naštěstí velká část lidí používá sebetrasovací formulář. Jak pozitivní lidé, případně jejich rodiče, pokud se jedná o děti, tak i kontakty pozitivně testovaných lidí. To nám hodně pomáhá, protože pak trasování netrvá desítky minut, ale třeba jenom pět.

Kolik je takových hovorů potřeba za den udělat?

Když máme tisíc případů za den, tak pokud by každý měl jen čtyři rodinné příslušníky, tak je to pět tisíc hovorů denně.

Pomáhá vám někdo s trasováním? Kolik hygieniků je do trasování zapojeno?

V celém kraji je 70 až 80 hygieniků, kteří trasují. Pomáhá nám Finanční úřad, jeho zaměstnanci jsou již proškolení. Napsala jsem také žádost o pomoc na krajský úřad. Pokud to budou ti samí lidé, kteří nám pomáhali s trasováním již na jaře, tak by potřebné proškolení mohlo jít rychle a mohli by nám brzy začít pomáhat. Národní trasovací centrum, do kterého jsou zapojeni i hasiči nebo policisté, pomáhá těm krajům, které jsou na tom výrazně hůře než ten náš. Posílala jsem ale do toho centra žádost, aby nám pomohli, zapojit by se měli v těchto dnech.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová opakovaně mluvila o tom, že se volaní často chovají na hygieniky neurvale a nadávají jim. Máte také takové zkušenosti?

Ano, máme. Někteří jsou velmi zdvořilí, snaží se nám co nejvíce pomoci. A pak jsou tu tací, kteří se chovají přesně opačně. Ti agresivní nám nadávají, že je šikanujeme, že je otravujeme. Že jsme si všechno vymysleli, abychom je mohli pronásledovat a že do žádné karantény nepůjdou. Zatím je ale víc těch slušných.

Minulý týden začaly hygienické stanice zahlcovat žádosti o informace, k jejichž poslání vyzvala iniciativa Zlatý špendlík spojená s Danielem Landou. Kolik takových žádostí jste dostali?

Něco přes tisíc, některé chodí i opakovaně. Ve středu 10. listopadu jsme měli tak zahlcený server, že některé emaily se ztratily. Pravděpodobně těm lidem přišla odpověď, že nebyla jejich zpráva doručena. Takže nám své otázky poslali písemně a napsali nám, že jsme určitě jejich žádosti smazali. Tento týden už to trochu polevilo, přišlo okolo stovky žádostí. Zato jsou tazatelé mnohem vynalézavější. Ptají se třeba kolik nás hygieniků je očkovaných, kdy jsme byli očkovaní.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že se opět bude pravidelně testovat ve školách. Má takové testování smysl?

Určitě to nějaký záchyt mít bude. Otázka je, jak to zvládneme zpracovat my a laboratoře. Ubylo také odběrových center. Je potřeba si uvědomit, že při poslední velké vlně fungovala odběrová centra za vydatné pomoci hasičů, policistů a vojáků. Pomáhali také studenti zdravotních škol, kteří nyní ale chodí do školy. Bavili jsme se o tom, že když na některé škole je zasaženo více tříd, ve kterých se dělají karanténní opatření, že se vyplatí vyslat mobilní odběrový tým.